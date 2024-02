Noul acționar al lui Manchester United vrea să construiască "Wembley-ul Nordului"!

Sir Jim Ratcliffe a preluat un pachet de 25% din acțiunile lui Manchester United, la finalul anului trecut.

Există două variante pentru "New Trafford"

Printre primele decizii ale miliardarul britanic se află planul de a moderniza stadionul Old Trafford, ajuns într-o fază de degradare accentuată. Acesta a declarat că vrea să le ofere fanilor și echipei un "New Trafford", cu o capacitate de aproximativ 90.000 de locuri, care să fie cunoscut ca "Wembley-ul Nordului".

Ratcliffe ar fi decis și ca noul proiect să nu fie gândit pentru o altă zonă a orașului, pentru a păstra locația tradițională a celebrei arene. Proiectul propune două variante: renovarea actualei arene cu 800 de milioane de lire sterline sau reconstrucția sa de la zero cu 2 miliarde de lire sterline, pe locul actualei parcări de lângă Old Trafford, aflată între liniile de tren și Canalul Bridgewater.

Old Trafford a fost inaugurat în 1909

"The Theatre of Dreams" se află în cartierul Trafford al orașului Manchester și a fost inaugurat 1909, fiind renovat de mai multe ori (1941, 1946-1949, 1951, 1957, 1973, 1995-1996, 2000, 2006). Este un proiect al arhitectului scoțian Archibald Leitch (Stamford Bridge, Celtic Park, Anfield, Craven Cottage, Villa Park, Ibrox, White Hart Lane, Bramal Lane) și are o capacitate de 74.310 de locuri.

Manchester United a jucat neîntrerupt aici din 1910, iar locația a găzduit evenimente importante, precum meciuri din cadrul CM 1966, Euro 1996, JO 2012 sau finala Champions League din 2003, dar și partide de rugby și cricket și concerte. Cele două tribune poartă numele lui Alex Ferguson și Bobby Charlton, iar peluze sunt numite West Stand și East Stand, iar lângă arenă au fost amplasate statuile lui Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson, "Holy Trinity" (George Best, Denis Law și Bobby Charlton) și o plachetă care comemorează Dezastrul de la Munchen.

