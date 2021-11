"Am fost la un pas să-l bat pe stradă". Dezvăluirea incredibilă a lui Patrice Evra despre unul dintre adversarii de tradiție 

Francezul a povestit despre un meci în care a fost protagonistul unor comentarii rasiste din partea lui Luis Suarez, în 2011, în timpul unui meci din Premier League.

Uruguayan-ul a fost suspendat opt meciuri și a primit o amendă de 40.000 de lire sterline, însă incidentul nu a fost procesat prea bine de Patrice Evra.

Acesta a mărturisit că a fost la un pas să-l ia la bătaie pe Suarez: "Într-o zi mă plimbam prin Manchester, iar unul dintre frații mei mi-a spus: 'Uite, e Luis Suarez acolo!'. M-am uitat la el și mi-am spus: 'Asta e, acum e momentul!'. Mergea, iar în spatele lui i-am văzut soția și copiii. M-am întors. Am zis că: 'Dacă e să-i fac ceva, nu o pot face în fața familiei lui.'".

"Am fost la un pas să-l bat pe stradă. Nu regret pentru că s-ar fi terminat rău. Nu am făcut nimic în acea zi", a povestit Evra la podcast-ul Diary of a CEO.

Francezul a explicat că cei doi au ajuns la o înțelegere în 2015, la finala Champions League, dintre Juventus și FC Barcelona când și-au dat mâna.