Lovitura DE SENZATIE incercata de Guardiola la inceput de an! Spaniolul vrea sa il aduca pe Harry Kane pentru a-l inlocui pe Aguero! Suma uriasa pe care o pregatesc seicii

Manchester City se afla doar pe pozitia a opta in Premier League.

Principalul motiv pentru aceasta prima parte a sezonului destul de modesta facuta de fosta campioana a Angliei este reprezentat de problemele pe care le are in ofensiva.

City nu mai este nici pe departe masinaria de goluri din ultimele sezoane. Pana in acest moment, baietii lui Guardiola au reusit sa inscrie doar 21 de goluri in 14 etape.

Ca o comparatie, echipele aflate pe primele doua locuri in Anglia, Liverpool si Manchester United, au marcat 37, respectiv 31 de goluri pana in acest moment.

Este adevarat insa ca echipa lui Guardiola are si un meci mai putin disputat fata de rivala din oras si doua fata de Liverpool.

Dar chiar si asa, este evident faptul ca echipa nu mai este la fel de eficienta in atac precum in ultimele 3 sezoane.

Aceste probleme au fost cauzate in principal de absentele indelungate provocate de accidentari pe care cei doi atacanti ai echipei, Aguero si Gabriel Jesus, le-au avut in acest sezon.

Argentinianul a evoluat doar in patru partide in acest sezon si nu a reusit sa inscrie sau sa ofere vreo pasa decisiva. De asemenea, si Gabriel Jesus a intampinat probleme de sanatate pe acest final de an, fiind chiar in aceasta perioada indisponibil din cauza unor astfel de probleme.

El a reusit sa marcheze doua goluri in sapte meciuri, ceea ce bineinteles ca reprezinta mult prea putin pentru un club cu pretentiile 'cetatenilor'.

In contextul acestor probleme tot mai dese cu accidentarile cu care se confrunta Aguero, dar si din cauza faptului ca argentinianul a ajuns la 32 de ani, Guardiola doreste sa reimprospateze atacul echipei sale.

Spaniolul este gata sa sparga din nou banca pentru a face unul dintre cele mai importante transferuri din ultimii ani.

Potrivit Bild, Manchester City ar incerca aducerea pe Etihad a vedetei lui Tottenham si a nationalei Angliei, Harry Kane.

Germanii anunta ca seicii de la City sunt dispusi sa plateasca 100 de milioane in schimbul fotbalistului de 27 de ani.

Ramane de vazut insa daca echipa lui Jose Mourinho va accepta aceasta oferta, in conditiile in care nu cu mult timp in urma londonezii solicitau nu mai putin de 200 de milioane de euro pentru vedeta lor.

Mai mult, clubul din Nordul Londrei se afla in lupta pentru titlu in Premier League, iar o eventuala plecare a lui Kane ar diminua semnificativ din sansele echipei lui Mourinho.