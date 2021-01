Ianis Hagi, alaturi de SUPERSTARURILE Europei, Mbappe si Sancho! Topul DE SENZATIE in care mijlocasul roman e inclus

Ianis Hagi (22 ani) a incheiat anul in mare forma la Rangers!

Transferat in vara in schimbul a 5 milioane de euro, Ianis Hagi si-a facut rapid loc in echipa lui Gerrard, insa startul mai slab de sezon l-a facut pe antrenorul lui Rangers sa il treaca in postura de rezerva o buna perioada de timp.

Dupa o pauza de aproape doua luni in care nu a mai fost titular in campionat, Ianis a revenit in primul 11 al lui Rangers si a fost decisiv in ultimele 4 meciuri, cu doua goluri si doua pase de gol.

Ianis a fost si cel mai bun pasator din Scotia, iar prestatiile solide din ultimul timp l-au inclus in topul fotbalistilor U23 cu cele mai multe pase decisive in 2020.

Mijlocasul roman se afla pe locul noua in clasament in topul realizat de 'Football Wonderkids', cu 12 pase de gol reusite, la egalitate cu Angelino, Havertz si Galeno. Szoboszlai, noul transfer al lui Leipzig, conduce clasamentul 23 de assisturi, urmat de Mbappe si Sancho.

Topul celor mai buni pasatori decisivi U23 din Europa:

1. Dominik Szoboszlai (Salzburg/Leipzig) - 23 assisturi

2. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - 19 assisturi

3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) - 15 assisturi

4. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) - 13 assisturi

5. Marcus Rashford (Manchester United) - 13 assisturi

6. Galeno (Braga) - 12 assisturi

7. Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Chelsea) - 12 assisturi

8. Angelino (Leipzig) - 12 assisturi

9. Ianis Hagi (Rangers) - 12 assisturi