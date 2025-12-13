Leo Grozavu, antrenorul formației FC Botoșani, s-a arătat deranjat de o întrebare primită la finalul remizei cu FC Argeș (0-0).

Reacția lui Leo Grozavu după FC Argeș - FC Botoșani

Reporterul de la flash-interviuri l-a chestionat cu privire la o fază în care nu i-a făcut loc lui Costinel Tofan să bată un out. Leo Grozavu a considerat că momentul respectiv se încadrează la „cancanuri” și a transmis că vrea să discute doar despre fotbal.

„Mă așteptam să nu fie ocazii, a fost luptă oarbă. Am făcut față, în repriza a doua am controlat mai bine. Păcat că nu am marcat, am avut o ocazie singur cu portarul. Nu am luat gol, am rămas cu 14 goluri primite, cea mai bună defensivă.

Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă cu brichete. Aș vrea să avem un public cum e la Mioveni. La noi e ca la teatru. Publicul de aici a pus multă presiune, de asta nu am știut să gestionăm cu calm anumite situații. Una peste alta, a fost un rezultat echitabil.

Grozavu: „Ce a fost cu Tofan? M-am pus în fața lui?”

Ce a fost cu Tofan? M-am pus în fața lui? Trebuie să mă dau la o parte? Nu avea loc să treacă pe lângă mine? Am glumit cu el, i-am spus să arunce din spatele meu. Să remarcăm meciul de fotbal, că de asta nu vine lumea la stadion, prea multe cancanuri. Întrebați-mă despre fotbal, nu despre cancanuri. Nu mă enervez, dar vorbim de fotbal sau de faza cu Tofan?

Cu încă o victorie, am fi în proporție covârșitoare în play-off. Dacă intrăm în play-off, nu vrem să facem act de prezență, trebuie să ne dorim mai mult”, a declarat Leo Grozavu, la finalul partidei, conform digisport.ro.

Remiză albă între FC Argeș și FC Botoșani

FC Botoşani a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu FC Argeş, în etapa a 20-a din Superligă.