BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Gigantul Milan il vrea pe Man langa Zlatan! 3 cluburi din Anglia incep licitatia pentru bijuteria lui Becali. Toate detaliile de ultima ora

Dennis Man (22 ani) este golgheter in Liga 1 si face unul dintre cele mai bune sezoane din cariera!

Starul FCSB-ului are 15 goluri in acest sezon in toate competitiile, 12 dintre ele in campionat si 6 assist-uri, motiv pentru care cota sa a crescut considerabil de la 5 milioane de euro, pana la 6.5 milioane, conform Transfermarkt.

Man este cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1, motiv pentru care cluburile se bat pentru semnatura sa, iar Gigi Becali asteapta milioane de euro in schimbul sau. Fiorentina si Sampdoria sunt primele cluburi care si-au exprimat interesul pentru extrema ros-albastrilor din Serie A, iar acum inca un club gigant a intrat in lupta pentru semnatura sa.

Conform surselor www.sport.ro, AC Milan il vrea pe Dennis Man alaturi de Zlatan Ibrahimovic si Tatarusanu in Serie A. Cu toate astea, principalii favoriti sa obtina semnatura 'perlei' lui Gigi Becali sunt englezii!

Aceleasi surse au confirmat ca 3 cluburi din Premier League sunt dispuse sa ofere in schimbul lui Dennis Man o suma mult mai mare decat cea pe care oficialii lui Milan vor sa o plateasca. Gigi Becali a declarat recent ca accepta 14 milioane de euro in schimbul lui Man si asteapta raspunsul englezilor pana pe 10 ianuarie.

"Man cred ca va pleca. Daca da 14 milioane pleaca, daca da 12, nu-l dau!", a spus Gigi Becali pentru www.sport.ro si PRO TV.

Dennis Man a fost transferat de FCSB in 2016 de la UTA Arad, in schimbul sumei de 420 000 de euro. Votat 'fotbalistul anului' in 2020, Man are 47 de goluri in 142 de meciuri pentru FCSB si a oferit si 29 de pase de gol.