Zidane bate cu pumnul in masa inainte de primul meci al anului: "Sa fie rezolvate aceste probleme!" Ce solicita antrenorul Realului conducerii

Real Madrid se pregateste de primul meci din 2021.

Echipa lui Zidane va intalni pe teren propriu pe Celta Vigo sambata, 2 ianuarie, de la ora 22:00.

Inainte de acest meci, antrenorul francez a atras atentia asupra faptului ca trei dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei, Sergio Ramos, Modric si Luca Vasquez au intrat in ultimele 6 luni de contract.

Astfel, cei trei pot negocia incepand din aceasta luna cu orice echipa, fapt ce il ingrijoreaza pe Zidane.

Francezul care a castigat de trei ori trofeul Champions League pe banca echipei madrilene a ceruti conducerii de pe Santiago Bernabeu sa demareze de urgenta negocierile pentru prelungirea contractelor celor trei.

"Vrem toti jucatorii pe care ii avem acum sa continue. Vrem sa fie rezolvate aceste probleme cu contractele lor cat mai repede. Este in interesul tuturor partilor ca intelegerile sa fie prelungite. Sper sa se rezolve in curand", a declarat Zidane conform AS.

De asemenea, francezul ajuns la 48 de ani a vorbit si despre obiectivele pe care echipa sa le are in acest an, dar si despre situatia lui Eden Hazard, pe care il asteapta sa isi arate adevarata valoare.

"In 2021 imi doresc ca jucatorii sa fie feriti de accidentari si sa continuam ceea ce facem, sa incercam sa castigam trofee la final de sezon. Asta ne intereseaza.

Sper ca 2021 sa fie anul lui Hazard, el a venit aici sa arate ce jucator este. Avem incredere in Hazard. Este adevarat, a trecut prin momente grele, dar usor, usor va intra din nou cu echipa", a mai spus francezul.

Real Madrid se afla pe pozitia a doua a clasamentului din La Liga, avand doua puncte mai putin decat rivalii de la Atletico, dar si doua meciuri mai mult disputate.

