OFICIAL! LPF a anuntat cand se vor juca primele meciuri din Liga 1 in 2021! Programul complet al primelor doua etape

Liga Profesionista de Fotbal a stabilit cand se vor juca primele doua etape din 2021.

Primul meci care se va disputa in Liga 1 in noul an va fi cel dintre Viitorul si Hermannstadt.

Partida a fost initial programata pentru 6 decembrie, insa LPF a hotarat amanarea acesteia din cauza infectarii cu COVID-19 a mai multor fotbalisti ai echipei sibiene.

Asfel, meciul se va juca in cele din urma pe 10 ianuarie de la ora 19:00.

Totodata, s-a stabilit si programul etapelor cu numarul 16 si 17.

ETAPA 16

Marti, 12 ianuarie, ora 17:00: Gaz Metan - FC Voluntari

Marti, 12 ianuarie, ora 19:45: Craiova - Sepsi

Miercuri, 13 ianuarie, ora 17:00: Chindia Targoviste - Poli Iasi

Miercuri, 13 ianuarie, ora 19:00: Hermannstadt - Dinamo

Joi, 14 ianuarie, ora 17:00: FC Botosani - FC Arges

Joi, 14 ianuarie, ora 20:00: CFR Cluj - Clinceni

Vineri, 15 ianuarie, ora 17:00: UTA - Viitorul

Vineri, 15 ianuarie, ora 20:00: FCSB - Astra Giurgiu

ETAPA 17

Sambata, 16 ianuarie, ora 20:00: Dinamo - Chindia Targoviste

Duminica, 17 ianuarie, ora 14:30: Clinceni - Hermannstadt

Duminica, 17 ianuarie, ora 16:45: FC Arges - Gaz Metan

Duminica, 17 ianuarie, ora 19:00: Sepsi - CFR Cluj

Luni, 18 ianuarie, ora 17:00: Poli Iasi - FC Botosani

Luni, 18 ianuarie, ora 20:00: Astra Giurgiu - Craiova

Marti, 19 ianuarie, ora 17:00: FC Voluntari - UTA

Marti, 19 ianuarie, ora 20:00: Viitorul - FCSB

