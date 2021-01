Poenaru ii avertizeaza pe adversarii din Liga 1: "Suntem echipa aia de la tara foarte puternica!" :) Antrenorul de la Clinceni viseaza la playoff

Academica Clinceni este revelatia acestui sezon de Liga 1.

Echipa antrenata de Ilie Poenaru a terminat turul sezonului regulat pe pozitia a cincea cu 25 de puncte, la 6 in spatele ocupantei locului al treilea, CFR Cluj.

Intr-un interviu pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul ilfovenilor a anuntat ca nu are de gand sa se opreasca aici si tinteste o calificare in playoff in acest sezon.

In varsta de 44 de ani, Poenaru a explicat ca reusitele echipei sale se datoreaza conditiilor foarte bune de pregatire si faptului ca nu exista presiune pe el si pe jucatori din partea conducerii clubului.

"De la an la an s-au creat lucruri aici. Din punct de vedere al infrastructurii, al conducerii. In viata daca nu-ti doresti mai mult, ramai cu putin. Si ne-am stabilit obiective singuri, chiar daca conducerea nu ne pune obiective indraznete, ne trasam singuri obiective in vestiar si asa apare aceasta motivatie.

Sunt lasat ceea ce vreau, sa aduc jucatorii pe care mi-i doresc. Eu iau ultima decizie si pana acum nu cred ca am gresit.

Am trecut prin diferite etape si n-a fost usor sa implementam stilul si principiile noastre. Este o emulatie intre staff, jucatori, conducere si cei de pe langa echipa. Eu spun ca am reusit sa facem lucruri frumoase.

Suntem intr-un moment bun, am reusit sa ne facem respectati prin ceea ce aratam pe teren si celelalte echipe nu ne mai privesc ca echipa aia de la tara. Suntem echipa aia de la tara foarte puternica!

De la 2021 ne dorim sa fim sanatosi. COVID-19 ne-a dat batai de cap tuturor. Sper sa avem parte de multe momente bune si sa ramanem in primele sase.

Asta e obiectivul nostru, ne dorim sa jucam in playoff, dar trebuie seriozitate, multa munca, liniste si sa nu avem parte de accidentari. Toate echipele isi doresc sa mearga in playoff, e greu, dar asta ne motiveaza", a declarat Ilie Poenaru.

Poenaru se afla pe banca echipei din Clinceni din ianuarie 2018 si a promovat echipa pentru prima data in istorie in Liga 1.

Este a doua experienta ca antrenor principal la o echipa de seniori pentru Poenaru, dupa perioada petrecuta la FC Voluntari in sezonul 2014-2015.

El a mai fost de-a lungul carierei antrenor la echipa U19 a lui Dinamo si antrenor secund la FC Voluntari.