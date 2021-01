Chiar si in cel mai SLAB sezon, Messi a facut SPECTACOL! Cifrele INCREDIBILE ale starului Barcelonei si capitolul la care l-a depasit pe Ronaldo

2020 a fost un an atipic din toate punctele de vedere, insa marile staruri ale fotbalului au continuat sa faca spectacol.

Pandemia de coronavirus a schimbat complet definitia 'normalului' in fotbalul mondial, dar marii jucatori ai lumii au reusit sa se adapteze rapid, fara sa lase ca prestatiile lor sa fie afectate.

Publicatia Squawka a realizat topuri pentru cei mai prolifici jucatori ai anului 2020 in functie de diferiti paramentri individuali, de la goluri inscrise pana la interventii salvatoare reusite.

Cele mai multe goluri in 2020:

La 35 de ani, Cristiano Ronaldo continua sa faca spectacol, iar anul trecut a reusit sa inscrie cele mai multe goluri, depasindu-l pe Robert Lewandowski, castigatorul Champions League si Ciro Immobile, cel care a reusit sa castige 'Gheata de Aur' pentru sezonul trecut, cu 36 de reusite.

Cele mai multe assisturi in 2020:

Thomas Muller a revenit incredibil in topuri dupa un sezon senzational facut la Bayern Munchen, acolo unde l-a 'servit' perfect in repetate randuri pe Lewandowski. In clasament este urmat de Leo Messi si De Bruyne.

Cele mai multe suturi pe poarta in 2020:

Leo Messi nu a avut cel mai bun sezon al sau, nereusind sa inscrie la fel de mult ca in alte sezoane, insa cifrele sale raman in continuare fantastice. Starul Barcelonei nu are rival la numarul de suturi pe poarta in 2020, depasindu-l pe Ronaldo cu 19 suturi in clasament.

Cele mai multe ocazii create in 2020:

Conducatorul de joc al lui City si-a aratat inca o data calitatile anul trecut, depasindu-i pe Calhanouglu si Grealish in clasament.

Cele mai multe pase filtrante in 2020:

Pasele filtrante sunt specialitatea casei pentru Leo Messi, astfel ca si in 2020 a reusit ramane lider in clasament la acest capitol.

Cele mai multe driblinguri in 2020:

Starul Barcelonei conduce detasat si la capitolul driblinguri reusite, depasindu-l pe Adama Traore cu 29.

Cele mai multe faulturi castigate in 2020:

Jack Grealish a reusit si in acest an sa obtina cele mai multe faulturi, depasindu-l cu 33 pe Belotti, jucatorul lui Torino. Top 3 este completat de jucatorul lui PSG, Rafinha, care a fost imprumutat la Celta Vigo, inainte ca Barcelona sa il vanda definitiv campioanei Frantei.

Cele mai multe tacklinguri in 2020:

Wan-Bissaka conduce clasamentul tacklingurilor reusite in 2020, avand cu 10 mai multe decat Bissouma ,Locatelli si Declan Rice.

Cele mai multe interventii salvatoare in 2020:

Portarul lui Cagliari si-a salvat de cele mai multe ori echipa de la gol! Cragno are 131 de interventii salvatoare in 2020, cu 11 mai multe decat Ramsdale.

Cele mai multe meciuri fara gol primit in 2020:

'Zidul' lui Atletico Madrid, Jan Oblak conduce clasamentul portarilor care au reusit sa nu primeasca gol intr-un meci, urmat de Ederson si Courtois.