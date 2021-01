"E printre cei mai buni din Europa daca reuseste asta!" Reactie de ULTIMA ORA dupa anuntul ca Milan il vrea pe Ianis Hagi

Ianis Hagi a avut un final de an de senzatie la Rangers.

Mijlocasul ofensiv de 22 de ani a inscris doua goluri si a oferit si doua pase decisive in ultimele patru meciuri ale lui Rangers in 2020.

Evolutille internationalului roman i-au entuziasmat pe fanii echipei lui Gerrard, dar si pe jurnalistii scotieni.

In contextul formei foarte bune pe care o traverseaza fostul fotbalist de la Viitorul, s-au reaprins discutiile referitoare la un transfer al sau la unul dintre cluburile mari ale Europei.

Jurnalistii de la Fichajes au anuntat in urma cu cateva zile despre faptul ca liderul din Serie A, AC Milan, ar fi interesat de serviciile lui Ianis. De asemenea, si Sevilla si RB Leipzig il urmaresc pe fotbalistul roman in aceasta perioada .

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a vorbit despre aceasta posibilitate si a declarat ca Hagi s-ar adapta perfect in Italia, in ciuda experientei nefericite pe care a avut-o la Fiorentina.

Dragomir este incantat de calitatile pe care le are fiul lui Gheorghe Hagi si a anuntat ca, daca va lucra mai mult la capitolul fizic, Ianis va deveni unul dintre cei mai buni fotbalisti din Europa.

"Ianis Hagi la AC Milan ar fi o lovitura! Cred ca intre Milan si Leipzig ar face bine sa aleaga Serie A. L-as vedea jucand foarte bine acolo, stie deja campionatul, i s-ar potrivi ca o manusa.

Ianis cu putina forta in picioare e intre cei mai buni din Europa! Nu doar de varsta lui, ci intre toti fotbalistii lumii. Ar fi extraordinar pentru el un transfer ca asta", a spus Dumitru Dragomir conform ProSport.

Ianis Hagi a inscris 3 goluri si a oferit 8 pase decisive in 17 meciuri pentru Rangers in acest sezon in Scotia.

De asemenea, mijlocasul roman a reusit sa marcheze un gol si in Europa League in 3 meciuri jucate.