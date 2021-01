IMAGINEA MONSTRUOASA care il lasa in umbra pe Ronaldo! E ireal cum pot sa arate picioarele lui Lewandowski. Poza face inconjurul lumii

Robert Lewandowski a muncit din greu pentru a ajunge cel mai bun fotbalist din lume in 2020.

Atacantul polonez a inceput anul 2021 in sala de sport. Vedeta lui Bayern a postat pe o retea de socializare o fotografie de la primul sau antrenament din noul an.

Fanii fotbalistului de 32 de ani au remarcat masa musculara impresionanta pe care Lewandowski o are la nivelul picioarelor si l-au comparat cu Cristiano Ronaldo in perioada in care portughezul evolua pentru Manchester United.

De altfel, polonezul l-a depasit pe starul lui Juventus in topul celor mai buni fotbalisti din 2020 la gala FIFA The Best, ceea arata ca antrenamentele intense ale lui Lewandowski au dat rezultate.

Robert Lewandowski a castigat cu Bayern in 2020 toate trofeele puse in joc: Bundesliga, Cupa Germaniei, UEFA Champions Leage, Supercupa Germaniei si Supercupa Europei.