Barcelona are concurenta serioasa pentru transferul lui Lautaro Martinez! Manchester City a intrat in cursa pentru fotbalistul lui Inter

Vara trecuta s-a desfasurat o intreaga telenovela legata de transferul lui Lautaro Martinez pe Camp Nou.

Desi in cele din urma negocierile nu s-au concretizat din cauza sumei uriase cerute de Inter in schimbul argentinianului, oficialii clubului catalan nu au renuntat la aceasta idee.

Echipa antrenata de Ronald Koeman are probleme in atac cauzate de plecarea lui Luis Suarez la Atletico Madrid si de forma foarte slaba a lui Antoine Griezmann. In acest context, catalanii vor mai face o incercare pentru aducerea atacantului de 23 de ani.

Doar ca oficialii clubului de pe Camp Nou vor avea parte de concurenta serioasa pentru semnatura lui Lautaro. Publicatia argentiniana TyC Sports, citata de italienii de la football-italia.net, informeaza ca echipa antrenata de Pep Guardiola, Manchester City este de asemenea interesata de serviciile atacantului argentinian.

¿Se va para la #PremierLeague? ???????????????????????????????? El Manchester City buscará contratar a Lautaro Martínez en la próxima temporada como recambio de Sergio Agüero, cuyo contrato con el club vence en 2021. ¿Te gustaría ver al Toro en el fútbol inglés? pic.twitter.com/sOhmbjg1oh — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2020

Conform 90min.com, antrenorul spaniol isi doreste neaparat un atacant, care sa il inlocuiasca din sezonul urmator pe Sergio Aguero, ajuns la 32 de ani. Desi brazilianul Gabriel Jesus s-a descurcat destul de bine de fiecare data cand a evoluat la City, oficialii clubului si Guardiola au anumite dubii referitoare capacitatea lui Jesus de a face fata unei astfel de presiuni.

Conform sursei citate, pe langa Martinez, "cetatenii" mai iau in calcul si varianta Erling Haaland, doar ca pentru transferul norvegianului Borussiei Dortmund, englezii ar avea o concurenta foarte serioasa. Real Madrid si Manchester United par in acest moment principalele favorite pentru semnatura fotbalistului de 20 de ani.

Lautaro Martinez a marcat 35 de goluri si a oferit si 10 pase decisive in 94 de meciuri oficiale pentru Inter Milano.

La nationala Argentinei, are un record chiar si mai bun, reusind sa inscrie de 10 ori in 19 partide.