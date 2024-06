Lautaro Martinez semnează! Toate detaliile contractului

Din 2018 la Inter Milano, atacantul argentinian a fost dorit, de-a lungul timpului, de mai multe echipe importante din Europa, dar a rămas la clubul de pe ”Meazza”.

Chiar dacă mai are contract până în 2026 cu actuala campioană a Italiei, Lautaro Martinez a fost chemat la negocieri pentru un nou contract, iar cele două părți au ajuns deja la un acord, după cum anunță jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

Martinez și Inter Milano s-au înțeles în privința unui contract valabil până în 2029, cu un salariu anual de nouă milioane de euro, sumă la care se adaugă și eventuale bonusuri, în funcție de cifrele și performanțele sud-americanului.

????⚫️???? Lautaro Martínez and Inter have now reached verbal agreement on every detail of new contract, including final steps on add-ons structure.

Deal now done, set to be signed as soon as Lautaro returns from South America.

Contract until June 2029, €9m net/year + add-ons. pic.twitter.com/ul4rkluluh