"Va fi antrenorul Craiovei: 300% va spun, nu 100%!" Radoi, dat ca si plecat! Reactia FRF: "Eu fac pariu ca ramane!"

Mirel Radoi e tot mai aproape sa-si anunte despartirea de nationala!

Florin Prunea e sigur ca Radoi va fi numit la Craiova, in locul lui Papura. Prunea spune ca are informatii sigure din club.

"Din ce stiu, va fi antrenorul Craiovei. Nu doar eu stiu, toata lumea fotbalului stie asta. Oamenii cu care am vorbit la Craiova asta mi-au zis. Va merge la Craiova, am jucat si eu pe acolo, am luat un titlu, o Cupa, mai vorbesc cu oamenii. Va fi antrenorul Craiovei si foarte bine face. E 300% sigur, nu 100%", a spus Prunea la Digisport.

Omul care a insistat pentru numirea lui Radoi, Mihai Stoichita, merge in continuare pe varianta ca Romania nu va schimba selectionerul: "Nu sunt un pasionat al cazinourilor, dar fac pariu ca ramane. Eu spun ca ramane. Sunt sigur, de fapt!"

Radoi a lasat inclusiv ieri de inteles ca se pregateste de plecare. In conferinta de presa dinaintea meciului anulat cu Norvegia, Radoi a vorbit despre despartirea de nationala.