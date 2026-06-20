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Bradley Barcola (23 de ani), extremă stânga la PSG, se numără printre prioritățile lui Arsenal, campioana Angliei, în mercato de vară.

Arsenal încearcă un transfer de senzație de la PSG

Conducerea „tunarilor” pregătește o ofertă de 80 de milioane de euro pentru Barcola, potrivit jurnalistului Ekrem Konur, citat de Transfer News Live.

Managerul Mikel Arteta și-a dat acordul pentru realizarea mutării, iar campioana din Premier League ia în calcul să trimită o ofertă oficială către PSG.

Bradley Barcola este văzut drept o prioritate pentru Arsenal, după un sezon solid la PSG, în care a câștigat Champions League și Ligue 1.

El a intrat în minutul 83 al finalei UCL, în locul lui Kvaratskhelia, câștigată cu 4-3 de parizieni, după un 1-1 în 120 de minute.

Concurență acerbă pentru Bradley Barcola

Real Madrid, Liverpool, Barcelona și Bayern Munchen sunt interesate, de asemenea, de Barcola.

Bradley Barcola a fost transferat de PSG de la Lyon, în august 2023, pentru 45 de milioane de euro.

152 de meciuri, 39 de goluri și 37 de pase decisive a adunat de atunci la campioana ultimelor două ediții din Liga Campionilor.

de meciuri, de goluri și de pase decisive a adunat de atunci la campioana ultimelor două ediții din Liga Campionilor. 49 de partide, 13 goluri și 7 pase de gol a strâns în sezonul trecut la nivel de club.

de partide, 13 goluri și 7 pase de gol a strâns în sezonul trecut la nivel de club. 70.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.

Bradley Barcola a marcat un gol și în Senegal - Franța 1-3, din prima etapă a Campionatului Mondial.