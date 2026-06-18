Barcelona vrea să își întărească atacul după plecarea lui Robert Lewandowski, iar formația catalană vrea să aducă unul dintre cei mai buni atacanți de pe piață.

Catalanii au încredere totală în Hansi Flick, dar vor trebui să îi ofere o echipă capabilă să se lupte cu Real Madrid și la câștigarea Champions League.

Julian Alvarez are în minte doar o echipă

Situația transferului lui Julian Alvarez la Barcelona este extrem de complicată, iar negocierile cu Atletico Madrid au intrat în impas după startul Campionatului Mondial.

Conform Mundo Deportivo, Barcelona lucrează la transferul atacantului argentinian și vor reveni cu o ofertă către formația din capitala Spaniei după Cupa Mondială. Totodată, catalanii își doresc ca Alvarez să pună presiune pe oficialii lui Atletico Madrid pentru ca mutarea să se realizeze.

Atletico Madrid a primit oferte pentru Julian Alvarez de la PSG și Arsenal, dar atacantul de 26 de ani i-a informat că este interesat să meargă doar la Barcelona.

Argentinianul este cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate și e legitimat la Atletico Madrid din august 2024, de când spaniolii au plătit 75 de milioane de euro pentru transferul său de la Manchester City.

Cifrele lui Julian Alvarez