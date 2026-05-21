Arsenal nu se oprește! Mikel Arteta a cerut 3 transferuri stelare după câștigarea Premier League

Arsenal nu se oprește! Mikel Arteta a cerut 3 transferuri stelare după câștigarea Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Arsenal a devenit noua campioană a Angliei, după ce Manchester City a remizat cu Bournemouth, scor 1-1, în direct pe VOYO.

TAGS:
ArsenalMikel ArtetaJulian AlvarezBradley Barcola
Din articol
  • Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în direct pe VOYO.

The Sun scrie că antrenorul Mikel Arteta și-a pregătit lista de achiziții pentru perioada de mercato.

Mikel Arteta a cerut 3 transferuri stelare după câștigarea Premier League

Potrivit sursei citate, antrenorul Mikel Arteta și-ar dori să aducă cel puțin trei vedete pe Emirates: Julian Alvarez (26 de ani), Bradley Barcola (23 de ani) și Tino Livramento (23 de ani).

Julian Alvarez joacă din 2024 la Atletico Madrid, dar presa din Spania scrie că acesta ar putea părăsi echipa în vară. FC Barcelona s-a arătat și ea interesată de atacantul argentinian. Alvarez a înscris 20 de goluri în acest sezon, în toate competițiile.

Atacantul e obișnuit cu fotbalul din Premier League, el a jucat pentru Manchester City între 2022 și 2024.

Bradley Barcola este una dintre vedetele lui PSG, iar multe echipe de top și-ar dori să-l transfere după Mondial. În cursă s-au mai înscris Bayern Munchen și FC Barcelona. Barcola a înscris 13 goluri în acest sezon și va da piept cu Arsenal în finala UEFA Champions League.

Tino Livramento este un fundaș dreapta de la Newcastle care a impresionat în acest sezon. El poate juca și în flancul stâng al apărării. Livramento a crescut la Chelsea, iar din 2023 joacă pentru Newcastle. Recent a debutat și în echipa de seniori a Angliei.

  • Imago1055101631
×
Julian Alvarez / Foto IMAGO
Julian Alvarez / Foto IMAGO
Julian Alvarez / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Tino Livramento / Foto IMAGO
Tino Livramento / Foto IMAGO
Tino Livramento / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fanii lui Arsenal exultă după ce ”tunarii” au câștigat Premier League

Imediat după fluierul de final din Bournemouth - Manchester City, Arsenal a consemnat pe rețelele social media faptul că e campioana Angliei.

”Plâng de fericire”, ”Victorie fără să atingem mingea”, ”Ce repede e adminul paginii” sau ”Nu mă pot opri din plâns, e un vis?” sunt doar câteva dintre miile de comentarii apărute în decurs de câteva minute la postarea lui Arsenal.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Codul secret folosit când va fi anunțată moartea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii
Codul secret folosit când va fi anunțată moartea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii
ULTIMELE STIRI
Și totuși România joacă la un Mondial de fotbal în 2026! Tragerea la sorți este ACUM: grupa horror vs grupa ușoară
Și totuși România joacă la un Mondial de fotbal în 2026! Tragerea la sorți este ACUM: grupa horror vs grupa ușoară
Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB
Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB
Gigi Becali, mesaj ferm după consultările cu Nicușor Dan. Despre cine susține că „nu lucrează pentru România” + Ce Guvern va susține
Gigi Becali, mesaj ferm după consultările cu Nicușor Dan. Despre cine susține că „nu lucrează pentru România” + Ce Guvern va susține
Cu ce foști colegi de la FCSB mai ține legătura Jugurtha Hamroun: „Am jucat cu el de curând”
Cu ce foști colegi de la FCSB mai ține legătura Jugurtha Hamroun: „Am jucat cu el de curând”
O echipă din Superligă și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
O echipă din Superligă și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român

Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial



Recomandarile redactiei
Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB
Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB
Și totuși România joacă la un Mondial de fotbal în 2026! Tragerea la sorți este ACUM: grupa horror vs grupa ușoară
Și totuși România joacă la un Mondial de fotbal în 2026! Tragerea la sorți este ACUM: grupa horror vs grupa ușoară
O echipă din Superligă și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
O echipă din Superligă și-a ales antrenorul pentru sezonul următor
Rivalul lui Becali râde de FCSB înainte de baraj: ”Retrogradare! Mai mult nu poate”
Rivalul lui Becali râde de FCSB înainte de baraj: ”Retrogradare! Mai mult nu poate”
Cu ce foști colegi de la FCSB mai ține legătura Jugurtha Hamroun: „Am jucat cu el de curând”
Cu ce foști colegi de la FCSB mai ține legătura Jugurtha Hamroun: „Am jucat cu el de curând”
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
"Here we go!" Julian Alvarez s-a transferat la Atletico Madrid pentru 95.000.000 euro!
"Here we go!" Julian Alvarez s-a transferat la Atletico Madrid pentru 95.000.000 euro!
Acord pentru transfer! Julian Alvarez pleacă de la Manchester City pentru 80 de milioane de euro
Acord pentru transfer! Julian Alvarez pleacă de la Manchester City pentru 80 de milioane de euro
Campioană sau nu, Arsenal vrea să cheltuie 200 de milioane de euro pe doi jucători, în această vară
Campioană sau nu, Arsenal vrea să cheltuie 200 de milioane de euro pe doi jucători, în această vară
Barcelona sparge banca: 70 de milioane de euro pentru starul lui PSG
Barcelona sparge banca: 70 de milioane de euro pentru starul lui PSG
CITESTE SI
AUR propune scutirea de impozit pentru terenurile din apropierea curţilor: ”Am luat exemplul de la ce fac americanii”

stirileprotv AUR propune scutirea de impozit pentru terenurile din apropierea curţilor: ”Am luat exemplul de la ce fac americanii”

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

stirileprotv Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

stirileprotv O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!