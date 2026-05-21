Arsenal nu se oprește! Mikel Arteta a cerut 3 transferuri stelare după câștigarea Premier League

The Sun scrie că antrenorul Mikel Arteta și-a pregătit lista de achiziții pentru perioada de mercato.

Mikel Arteta a cerut 3 transferuri stelare după câștigarea Premier League

Potrivit sursei citate, antrenorul Mikel Arteta și-ar dori să aducă cel puțin trei vedete pe Emirates: Julian Alvarez (26 de ani), Bradley Barcola (23 de ani) și Tino Livramento (23 de ani).

Julian Alvarez joacă din 2024 la Atletico Madrid, dar presa din Spania scrie că acesta ar putea părăsi echipa în vară. FC Barcelona s-a arătat și ea interesată de atacantul argentinian. Alvarez a înscris 20 de goluri în acest sezon, în toate competițiile.

Atacantul e obișnuit cu fotbalul din Premier League, el a jucat pentru Manchester City între 2022 și 2024.

Bradley Barcola este una dintre vedetele lui PSG, iar multe echipe de top și-ar dori să-l transfere după Mondial. În cursă s-au mai înscris Bayern Munchen și FC Barcelona. Barcola a înscris 13 goluri în acest sezon și va da piept cu Arsenal în finala UEFA Champions League.

Tino Livramento este un fundaș dreapta de la Newcastle care a impresionat în acest sezon. El poate juca și în flancul stâng al apărării. Livramento a crescut la Chelsea, iar din 2023 joacă pentru Newcastle. Recent a debutat și în echipa de seniori a Angliei.