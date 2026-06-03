Patru nume pentru postul de fundaș dreapta la Arsenal! Unul vine de la Real Madrid, dar NU este Alexander-Arnold

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Pe lista scurtă a managerului Mikel Arteta se află acum patru variante pentru postul de fundaș dreapta, în vederea întăririi defensivei.

Numele luate în considerare sunt, conform The Athletic, Tino Livramento (Newcastle United), Iván Fresneda (Sporting Lisabona), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) și Victor Valdepeñas (Real Madrid).

În acest sezon, fundași dreapta pe ”Emirates” au jucat polivalentul Ben White și Jurrien Timber.