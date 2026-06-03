Patru nume pentru postul de fundaș dreapta la Arsenal! Unul vine de la Real Madrid, dar NU este Alexander-Arnold

Arsenal a pierdut finala Champions League în fața lui Paris Saint-Germain după loviturile de departajare, dar ”tunarii” au sărbătorit din plin titlul în Premier League, LIVE pe VOYO.
Pe lista scurtă a managerului Mikel Arteta se află acum patru variante pentru postul de fundaș dreapta, în vederea întăririi defensivei.
Numele luate în considerare sunt, conform The Athletic, Tino Livramento (Newcastle United), Iván Fresneda (Sporting Lisabona), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) și Victor Valdepeñas (Real Madrid).
În acest sezon, fundași dreapta pe ”Emirates” au jucat polivalentul Ben White și Jurrien Timber.
Primul transfer pe care vrea să-l facă Arsenal după ce a ratat UCL: ”Evaluat la 138.000.000€”
Conform Transfer News Live, Arsenal vrea să-și întărească și linia ofensivă cu un atacant de elită. Echipa pregătită de Mikel Arteta are trei vârfuri pe listă pentru această fereastră de transferuri.
E vorba despre Julian Alvarez (Atletico Madrid, cotat la 90.000.000€ de Transfermarkt), Morgan Rogers (Aston Villa, cotat la 80.000.000€) și Junior Kroupi (Bournemouth, cotat la 40.000.000€).
Sursa de mai sus a evidențiat că pentru a-l ”înhăța” pe Alvarez de la Atletico Madrid, Arsenal va fi nevoită să scoată din buzunare nu mai puțin de 138 de milioane de euro!
Ceilalți doi sunt ceva mai ieftini: atât Villa, cât și Bournemouth își estimează ”nestematele” la 92 de milioane de euro fiecare.