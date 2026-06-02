Primul transfer pe care vrea să-l facă Arsenal după ce a ratat UCL: ”Evaluat la 138.000.000€”

Primul transfer pe care vrea să-l facă Arsenal după ce a ratat UCL: ”Evaluat la 138.000.000€” Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chiar dacă a pierdut finala Champions League, Arsenal rămâne în postura de campioană a celui mai tare campionat al lumii, Premier League, care se vede în direct pe VOYO.

TAGS:
ArsenalPremier LeagueVoyoMikel Arteta
Din articol

Conform Transfer News Live, Arsenal vrea să-și întărească linia ofensivă cu un atacant de elită. Echipa pregătită de Mikel Arteta are trei vârfuri pe listă pentru această fereastră de transferuri.

E vorba despre Julian Alvarez (Atletico Madrid, cotat la 90.000.000€ de Transfermarkt), Morgan Rogers (Aston Villa, cotat la 80.000.000€) și Junior Kroupi (Bournemouth, cotat la 40.000.000€).

Julian Alvarez, evaluat de Atletico Madrid la 138 de milioane de euro

Sursa de mai sus a evidențiat că pentru a-l înhăța pe Alvarez de la Atletico Madrid, Arsenal va fi nevoită să scoată din buzunare nu mai puțin de 138 de milioane de euro.

Ceilalți doi sunt puțin mai ieftini, atât Villa, cât și Bournemouth își estimează nestematele la 92 de milioane de euro fiecare.

Rămâne de văzut la cine se va orienta Arsenal. 

Certe sunt două lucruri. Primul, că ”tunarii” vor trebui neapărat să-și consolideze lotul după câștigarea eșalonului de elită al Angliei. Al doilea, că fiecare transfer pentru linia ofensivă depinde și de eventualele plecări.

Transfer News Live a mai scris că ”Arsenal e dispusă să accepte oferte pentru Gabriel Jesus și Gabriel Martinelli,în timp ce Leandro Trossard intră în ultimele 12 luni din contractul său”.

După 38 de etape desfășurate în Premier League, Arsenal a câștigat titlul cu 85 de puncte. ”Tunarii” au bifat 26 de victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

În finala UEFA Champions League, Arsenal a ajuns până la loviturile de departajare, unde a pierdut în fața lui Paris Saint-Germain (1-2, 4-5 d.l.d.)

PREMIER LEAGUE SE VEDE PE VOYO!

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dialog de la distanță între AUR-PSD. AUR cere premier propriu, PSD îl acceptă pe Tomac, dar Grindeanu „e varianta mai bună”
Dialog de la distanță între AUR-PSD. AUR cere premier propriu, PSD îl acceptă pe Tomac, dar Grindeanu „e varianta mai bună”
ARTICOLE PE SUBIECT
A plecat de la Liverpool și semnează cu Real Madrid! Anunțul zilei în Spania
A plecat de la Liverpool și semnează cu Real Madrid! Anunțul zilei în Spania
ULTIMELE STIRI
Cesc Fabregas transferă de la Real Madrid! Rivalul lui Chivu are două ținte pentru vară
Cesc Fabregas transferă de la Real Madrid! Rivalul lui Chivu are două ținte pentru vară
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Cum au descris-o americanii pe Sorana Cîrstea după meciul pierdut în fața lui Andreeva: ”A anihilat-o! Aproape fără greșeală”
Cum au descris-o americanii pe Sorana Cîrstea după meciul pierdut în fața lui Andreeva: ”A anihilat-o! Aproape fără greșeală”
Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!
Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!
Bașkanul lui Gaziantep a reacționat după ce s-a aflat că Rădoi îl vrea pe jucătorul Universității Craiova! Ce a spus despre antrenorul român
Bașkanul lui Gaziantep a reacționat după ce s-a aflat că Rădoi îl vrea pe jucătorul Universității Craiova! Ce a spus despre antrenorul român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gică Hagi înaintea duelului cu Georgia: „Are un singur defect!”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”



Recomandarile redactiei
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Bașkanul lui Gaziantep a reacționat după ce s-a aflat că Rădoi îl vrea pe jucătorul Universității Craiova! Ce a spus despre antrenorul român
Bașkanul lui Gaziantep a reacționat după ce s-a aflat că Rădoi îl vrea pe jucătorul Universității Craiova! Ce a spus despre antrenorul român
Cum au descris-o americanii pe Sorana Cîrstea după meciul pierdut în fața lui Andreeva: ”A anihilat-o! Aproape fără greșeală”
Cum au descris-o americanii pe Sorana Cîrstea după meciul pierdut în fața lui Andreeva: ”A anihilat-o! Aproape fără greșeală”
Dorit de Gigi Becali, Kennedy Boateng a luat decizia și semnează
Dorit de Gigi Becali, Kennedy Boateng a luat decizia și semnează
Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!
Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

stirileprotv Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

protv Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!