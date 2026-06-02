Primul transfer pe care vrea să-l facă Arsenal după ce a ratat UCL: ”Evaluat la 138.000.000€”

Conform Transfer News Live, Arsenal vrea să-și întărească linia ofensivă cu un atacant de elită. Echipa pregătită de Mikel Arteta are trei vârfuri pe listă pentru această fereastră de transferuri.

E vorba despre Julian Alvarez (Atletico Madrid, cotat la 90.000.000€ de Transfermarkt), Morgan Rogers (Aston Villa, cotat la 80.000.000€) și Junior Kroupi (Bournemouth, cotat la 40.000.000€).

Julian Alvarez, evaluat de Atletico Madrid la 138 de milioane de euro

Sursa de mai sus a evidențiat că pentru a-l înhăța pe Alvarez de la Atletico Madrid, Arsenal va fi nevoită să scoată din buzunare nu mai puțin de 138 de milioane de euro.

Ceilalți doi sunt puțin mai ieftini, atât Villa, cât și Bournemouth își estimează nestematele la 92 de milioane de euro fiecare.

Rămâne de văzut la cine se va orienta Arsenal.

Certe sunt două lucruri. Primul, că ”tunarii” vor trebui neapărat să-și consolideze lotul după câștigarea eșalonului de elită al Angliei. Al doilea, că fiecare transfer pentru linia ofensivă depinde și de eventualele plecări.

Transfer News Live a mai scris că ”Arsenal e dispusă să accepte oferte pentru Gabriel Jesus și Gabriel Martinelli,în timp ce Leandro Trossard intră în ultimele 12 luni din contractul său”.