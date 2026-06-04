Liverpool, cu un ochi pe starul francez de 70.000.000 de €. ”Sunt așteptate mișcări”

Liverpool, cu un ochi pe starul francez de 70.000.000 de €. ”Sunt așteptate mișcări” Premier League
SPORT.RO
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”Cormoranii” au încheiat pe locul 5 sezonul 2025/26 din Premier League.

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LiverpoolPremier LeagueBradley Barcola
Din articol

Liverpool, care a rămas fără antrenor după ce conducerea l-a demis pe Arne Slot, a bifat 17 victorii, nouă rezultate de egalitate și 12 înfrângeri în stagiunea recent încheiată.

Liverpool, cu un ochi pe starul francez de 70.000.000 de €. ”Sunt așteptate mișcări”

Vor fi mișcări la Liverpool în fereastra de transferuri din vară, în ideea în care ”cormoranii” s-au despărțit de doi veterani: Mohamed Salah și Andrew Robertson.

Clubul de pe Anfield ar fi pus ochii pe Bradley Barcola, atacantul lateral de la Paris Saint-Germain, cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris că nu doar Liverpool l-ar vrea pe Barcola, ci și campioana din Premier League, Arsenal.

”Sunt așteptată mișcări pentru Barcola. Arsenal, Liverpool și încă un club îl vor pe winger-ul de la PSG”, a scris italianul pe rețelele social media.

Barcola este un atacant polivalent. El poate juca atât în flancul stâng al compartimentului ofensiv, cât și în cel drept, dar și ca atacant central.

Francezul se află la PSG din 2023, când parizienii la-u cumpărat de la Olympique Lyon pentru 45 de milioane de euro, moment în care Transfermarkt îl estima la 18 milioane.

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