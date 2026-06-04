Liverpool, care a rămas fără antrenor după ce conducerea l-a demis pe Arne Slot, a bifat 17 victorii, nouă rezultate de egalitate și 12 înfrângeri în stagiunea recent încheiată.

Liverpool, cu un ochi pe starul francez de 70.000.000 de €. ”Sunt așteptate mișcări”

Vor fi mișcări la Liverpool în fereastra de transferuri din vară, în ideea în care ”cormoranii” s-au despărțit de doi veterani: Mohamed Salah și Andrew Robertson.

Clubul de pe Anfield ar fi pus ochii pe Bradley Barcola, atacantul lateral de la Paris Saint-Germain, cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris că nu doar Liverpool l-ar vrea pe Barcola, ci și campioana din Premier League, Arsenal.

”Sunt așteptată mișcări pentru Barcola. Arsenal, Liverpool și încă un club îl vor pe winger-ul de la PSG”, a scris italianul pe rețelele social media.