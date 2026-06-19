De la Real Madrid se mai și pleacă! După trei transferuri stelare, spaniolii au anunțat că un star e OUT

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Clubul Arsenal Londra este interesat de Ayyoub Bouaddi, mijlocaşul echipei franceze Lille, care s-a remarcat în primul meci al Marocului la Cupa Mondială de fotbal 2026, informează site-ul eurosport.fr.

„Tunarii” au pus ochii pe Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi, care are doar 18 ani, a atras atenţia lumii întregi după evoluția sa împotriva Braziliei la Cupa Mondială, în meciul încheiat 1-1. Conform presei engleze, Arsenal s-a alăturat lungii liste de cluburi interesate de el. Fotbalistul marocan este în vizorul unor cluburi din întreaga Europă şi ar putea aduce peste 70 de milioane de euro pentru Lille. Ziarul spaniol AS relatează că antrenorul "tunarilor", Mikel Arteta, este pregătit să ofere chiar 80 de milioane de euro pentru tânărul mijlocaş.

Olivier Giroud îl vede pe Ayyoub Bouaddi la Real Madrid

Real Madrid, în căutarea unui mijlocaş, a făcut o prioritate din argentinianul Enzo Fernandez, dar jucătorul lui Lille ar putea fi o a doua opţiune.

Fostul internaţional francez Olivier Giroud, coechipierul său de la Lille, a declarat pentru BBC că glumeşte adesea cu Bouaddi pe seama sosirii sale la Real Madrid şi că şi-l poate imagina cu uşurinţă jucând acolo: "Singurul lucru pe care trebuie să-l îmbunătăţească (...) este finalizarea. Trebuie să fie mai agresiv în faţa porţii. Dacă reuşeşte asta, va juca pentru Real Madrid anul viitor. Să-l lăsăm şi să-i dăm timp".

Agerpres