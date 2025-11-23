Premier League, în exclusivitate pe VOYO. La finalul lunii octombrie, Liverpool a înregistrat patru eșecuri consecutive în Premier League, care se vede în direct pe VOYO până în 2028. Forma slabă a ”cormoranilor” i-au făcut pe englezi să-și pună întrebări cu privire la Arne Slot, tehnicianul care i-a adus al doilea titlu lui Liverpool de când campionatul Angliei a devenit ”Premier League”. Jurnaliștii din Marea Britanie au sugerat că Slot ar putea fi pe făraș la Liverpool dacă echipa nu începe să câștige meciuri. Mai ales că s-au cheltuit aproape 500 de milioane de euro în vară pe transferuri! Meci special pentru Arne Slot la Liverpool, dar umilit În etapa a 12-a, Liverpool a înregistrat o umilință, pierzând cu Nottingham pe teren propriu, scor 0-3, în urma golurilor marcate de Murillo, în minutul 33, Nicolo Savona, în minutul 46, și Morgan Gibbs-White, în minutul 78. A fost un duel special pentru Arne Slot, fiind pentru al 50-lea meci pe banca lui Liverpool în Premier League, dar și pentru Salah a fost o partidă specială, a 300-a în campionat în tricoul ”cormoranilor”.



”(N.r. - Despre rezultat și prestația echipei) Cât de prost (n.r. - este rezultatul), asta e greu de măsurat, dar a fost dezamăgitor, sigur. Să joci acasă și să pierzi cu 3-0, indiferent de echipa cu care te confrunți, este un rezultat foarte, foarte, foarte prost. Neașteptat dacă te uiți la prima jumătate de oră de meci pentru că, în opinia mea, a fost un început bun din partea noastră. Nu ne-am văzut creând atât de mult în prima jumătate de oră de meci poate în tot sezonul. Nu sunt sigur pentru că nu-mi amintesc acum fiecare meci, dar am reușit să creăm multe. Prima dată când au intrat în careul nostru, au marcat un gol și e un cocktail foarte dificil de băut, sau de consumat, dacă ratezi propriile ocazii și aproape de fiecare dată când primești una, mingea intră în poartă. A trebuit să începem meciul cu un mijlocaș pe postul de fundaș dreapta, deoarece ambii fundași laterali sunt accidentați. Joe Gomez este, de asemenea, un jucător care poate juca acolo, dar nu s-a antrenat toată săptămâna. Nu cred că era complet pregătit să înceapă acest meci. Când ești condus cu 2-0, nu este, în opinia mea, necesar să aduci un fundaș. În mod normal, preferi, cel puțin asta fac și eu, să aduci jucători care pot marca un gol. După ce l-am scos pe Ibou Konate, într-adevăr, am jucat cu doi mijlocași în ultima noastră linie. Este adevărat, dar aveam nevoie și de goluri. De aceea l-am adus pe Hugo Ekitike în locul lui Ibou, ca să aduc un jucător care poate marca un gol, și chiar înainte să primim scorul de 3-0, am trecut la un 3-3-4, pentru că nu am simțit că, după prima mea schimbare, am putut crea prea multe. Știu, știm, probabil știți chiar mai bine decât mine, dar sunt aici de un an și jumătate și dacă marchezi un gol pe acest stadion, ceva se poate întâmpla. Ai nevoie de un gol și trebuie să se întâmple ceva, iar apoi, după prima mea schimbare cu Hugo, nu cred că am creat prea multe. M-am gândit că, având scorul de 2-0, să ne asumăm un risc suplimentar, dar nu a funcționat prea bine, pentru că două secunde mai târziu eram conduși cu 3-0”, a spus Slot.



Sadio Mane, la superlativ despre Salah. Egipteanul, 300 de meciuri pentru Liverpool în Premier League Sadio Mane, coechipier la Liverpool cu Mohamed Salah între 2017 și 2022, a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu „Faraonul”, în anii în care cele două extreme au scris istorie în Premier League și Liga Campionilor. Mane (aripă stânga) și Salah (aripă dreapta) au format una dintre cele mai valoroase perechi din fotbalul mondial. Perioada celor doi împreună s-a încheiat în vara anului 2022, când Mane a plecat de pe Anfield la Bayern Munchen. Salah și Mane au cucerit împreună Liga Campionilor (2019) și Premier League (2020). Dincolo de golurile pe care le-au creat împreună a existat între ei și o rivalitate. Chiar Sadio Mane a confirmat-o, însă a precizat că duelul dintre ei nu a fost unul dăunător echipei, iar, în cele din urmă, relația lor nu a fost afectată. ”Toată lumea spune același lucru (n.r.- că a existat o rivalitate între Sadio Mane și Mo Salah), dar nu cred că este un lucru rău. Sunt o persoană tăcută, dar sunt o persoană prietenoasă cu toată lumea din echipă. Cred că Mo este și el un tip foarte bun. Cred însă că, pe teren, se vedea rivalitatea. Uneori îmi pasa, alteori nu. Doar Bobby (n.r.- Roberto Firmino) era acolo să împartă mingea. Și încă îmi amintesc de un meci (n.r.- împotriva lui Burnley) când eram foarte, foarte furios pentru că nu mi-a pasat mingea când ar fi trebuit. Eram foarte furios după meci. A doua zi a venit la mine. Voia să vorbească cu mine, dar nu știa cum să spună. Încă mai credea că sunt supărat pe el pentru că nu ne văzuserăm (n.r.- cu o seară înainte). Pur și simplu ne-am dus acasă. El mi-a a spus: «Putem vorbi?» I-am spus: «Bine, nicio problemă, mergem». Și el a spus: «Crezi că nu am vrut să-ți pasez? Nu am marcat. Bobby a marcat. Dar chiar și atunci când am primit mingea, nu m-am gândit sau nu te-am văzut să pasez. Pur și simplu am primit mingea și am vrut să șutez. Dar nu am nimic împotriva ta. Și, sincer, dacă pot să-ți pasez și dacă te văd, o voi face». I-am spus: «Nu, nu-ți face griji. A trecut, a trecut. Eram furios pentru că cred că poți să-mi pasezi mai mult cu calitatea ta». Cred că din ziua aceea ne-am apropiat și mai mult. Și uneori se întâmplă. Pentru mine, nu a fost ceva personal. El vrea doar să marcheze, să marcheze, să marcheze. Și atunci i-am spus: «Mo, te pot ajuta mult pentru că știu că vrei să fii golgheter. Te pot ajuta pentru că nu am această problemă. Te voi ajuta mai mult»”, a povestit Sadio Mane, aflat din 2023 la Al-Nassr.

