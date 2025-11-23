VIDEO EXCLUSIV Arne Slot și Salah, umiliți într-un moment special la Liverpool

Arne Slot și Salah, umiliți &icirc;ntr-un moment special la Liverpool Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:


Liverpool, sezon slab în Premier League.

TAGS:
LiverpoolArne SlotMohamed SalahPremier LeagueVoyo
Din articol

Premier League, în exclusivitate pe VOYO.

La finalul lunii octombrie, Liverpool a înregistrat patru eșecuri consecutive în Premier League, care se vede în direct pe VOYO până în 2028. Forma slabă a ”cormoranilor” i-au făcut pe englezi să-și pună întrebări cu privire la Arne Slot, tehnicianul care i-a adus al doilea titlu lui Liverpool de când campionatul Angliei a devenit ”Premier League”.

Jurnaliștii din Marea Britanie au sugerat că Slot ar putea fi pe făraș la Liverpool dacă echipa nu începe să câștige meciuri. Mai ales că s-au cheltuit aproape 500 de milioane de euro în vară pe transferuri!

Meci special pentru Arne Slot la Liverpool, dar umilit

În etapa a 12-a, Liverpool a înregistrat o umilință, pierzând cu Nottingham pe teren propriu, scor 0-3, în urma golurilor marcate de Murillo, în minutul 33, Nicolo Savona, în minutul 46, și Morgan Gibbs-White, în minutul 78.

A fost un duel special pentru Arne Slot, fiind pentru al 50-lea meci pe banca lui Liverpool în Premier League, dar și pentru Salah a fost o partidă specială, a 300-a în campionat în tricoul ”cormoranilor”.

”(N.r. - Despre rezultat și prestația echipei) Cât de prost (n.r. - este rezultatul), asta e greu de măsurat, dar a fost dezamăgitor, sigur. Să joci acasă și să pierzi cu 3-0, indiferent de echipa cu care te confrunți, este un rezultat foarte, foarte, foarte prost.

Neașteptat dacă te uiți la prima jumătate de oră de meci pentru că, în opinia mea, a fost un început bun din partea noastră. Nu ne-am văzut creând atât de mult în prima jumătate de oră de meci poate în tot sezonul.

Nu sunt sigur pentru că nu-mi amintesc acum fiecare meci, dar am reușit să creăm multe. Prima dată când au intrat în careul nostru, au marcat un gol și e un cocktail foarte dificil de băut, sau de consumat, dacă ratezi propriile ocazii și aproape de fiecare dată când primești una, mingea intră în poartă.

A trebuit să începem meciul cu un mijlocaș pe postul de fundaș dreapta, deoarece ambii fundași laterali sunt accidentați. Joe Gomez este, de asemenea, un jucător care poate juca acolo, dar nu s-a antrenat toată săptămâna.

Nu cred că era complet pregătit să înceapă acest meci. Când ești condus cu 2-0, nu este, în opinia mea, necesar să aduci un fundaș. În mod normal, preferi, cel puțin asta fac și eu, să aduci jucători care pot marca un gol.

După ce l-am scos pe Ibou Konate, într-adevăr, am jucat cu doi mijlocași în ultima noastră linie. Este adevărat, dar aveam nevoie și de goluri. De aceea l-am adus pe Hugo Ekitike în locul lui Ibou, ca să aduc un jucător care poate marca un gol, și chiar înainte să primim scorul de 3-0, am trecut la un 3-3-4, pentru că nu am simțit că, după prima mea schimbare, am putut crea prea multe.

Știu, știm, probabil știți chiar mai bine decât mine, dar sunt aici de un an și jumătate și dacă marchezi un gol pe acest stadion, ceva se poate întâmpla. Ai nevoie de un gol și trebuie să se întâmple ceva, iar apoi, după prima mea schimbare cu Hugo, nu cred că am creat prea multe.

M-am gândit că, având scorul de 2-0, să ne asumăm un risc suplimentar, dar nu a funcționat prea bine, pentru că două secunde mai târziu eram conduși cu 3-0”, a spus Slot.

Sadio Mane, la superlativ despre Salah. Egipteanul, 300 de meciuri pentru Liverpool în Premier League

Sadio Mane, coechipier la Liverpool cu Mohamed Salah între 2017 și 2022, a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu „Faraonul”, în anii în care cele două extreme au scris istorie în Premier League și Liga Campionilor.

Mane (aripă stânga) și Salah (aripă dreapta) au format una dintre cele mai valoroase perechi din fotbalul mondial. Perioada celor doi împreună s-a încheiat în vara anului 2022, când Mane a plecat de pe Anfield la Bayern Munchen.

Salah și Mane au cucerit împreună Liga Campionilor (2019) și Premier League (2020). Dincolo de golurile pe care le-au creat împreună a existat între ei și o rivalitate. Chiar Sadio Mane a confirmat-o, însă a precizat că duelul dintre ei nu a fost unul dăunător echipei, iar, în cele din urmă, relația lor nu a fost afectată.

”Toată lumea spune același lucru (n.r.- că a existat o rivalitate între Sadio Mane și Mo Salah), dar nu cred că este un lucru rău. Sunt o persoană tăcută, dar sunt o persoană prietenoasă cu toată lumea din echipă. Cred că Mo este și el un tip foarte bun. Cred însă că, pe teren, se vedea rivalitatea. Uneori îmi pasa, alteori nu. Doar Bobby (n.r.- Roberto Firmino) era acolo să împartă mingea.

Și încă îmi amintesc de un meci (n.r.- împotriva lui Burnley) când eram foarte, foarte furios pentru că nu mi-a pasat mingea când ar fi trebuit. Eram foarte furios după meci. A doua zi a venit la mine. Voia să vorbească cu mine, dar nu știa cum să spună. Încă mai credea că sunt supărat pe el pentru că nu ne văzuserăm (n.r.- cu o seară înainte). Pur și simplu ne-am dus acasă.

El mi-a a spus: «Putem vorbi?» I-am spus: «Bine, nicio problemă, mergem». Și el a spus: «Crezi că nu am vrut să-ți pasez? Nu am marcat. Bobby a marcat. Dar chiar și atunci când am primit mingea, nu m-am gândit sau nu te-am văzut să pasez. Pur și simplu am primit mingea și am vrut să șutez. Dar nu am nimic împotriva ta. Și, sincer, dacă pot să-ți pasez și dacă te văd, o voi face».

I-am spus: «Nu, nu-ți face griji. A trecut, a trecut. Eram furios pentru că cred că poți să-mi pasezi mai mult cu calitatea ta». Cred că din ziua aceea ne-am apropiat și mai mult. Și uneori se întâmplă. Pentru mine, nu a fost ceva personal. El vrea doar să marcheze, să marcheze, să marcheze. Și atunci i-am spus: «Mo, te pot ajuta mult pentru că știu că vrei să fii golgheter. Te pot ajuta pentru că nu am această problemă. Te voi ajuta mai mult»”, a povestit Sadio Mane, aflat din 2023 la Al-Nassr.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Pleacă de la FCSB și Gigi Becali dă lovitura?! Fotbalistul cu clauză de 15.000.000 de euro se poate transfera
Pleacă de la FCSB și Gigi Becali dă lovitura?! Fotbalistul cu clauză de 15.000.000 de euro se poate transfera
Theo Grecu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Secretele unui sport care ia amploare
Theo Grecu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Secretele unui sport care ia amploare
Ioan Varga a făcut un anunț important &icirc;n ziua meciului cu Rapid: &rdquo;Au crezut dușmanii că murim?&rdquo;
Ioan Varga a făcut un anunț important în ziua meciului cu Rapid: ”Au crezut dușmanii că murim?”
Rom&acirc;nia - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test &icirc;nainte de CM de handbal feminin
România - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test înainte de CM de handbal feminin
Auxerre &ndash; Lyon, LIVE VIDEO, de la 16:00, pe VOYO! Duel tare pe terenul &rdquo;lanternei roșii&rdquo; din Ligue 1
Auxerre – Lyon, LIVE VIDEO, de la 16:00, pe VOYO! Duel tare pe terenul ”lanternei roșii” din Ligue 1
&bdquo;Play on Sport&rdquo; se vede pe VOYO &icirc;nainte și după meciurile de Premier League! Invitați de top
„Play on Sport” se vede pe VOYO înainte și după meciurile de Premier League! Invitați de top
Iuliu Mureșan, săgeți către fosta conducere a lui CFR Cluj: &bdquo;Louis Munteanu e &icirc;n scădere foarte mare&rdquo;
Iuliu Mureșan, săgeți către fosta conducere a lui CFR Cluj: „Louis Munteanu e în scădere foarte mare”
Mihai Stoica prezintă un scenariu negru pentru FCSB: &rdquo;&Icirc;ncepe să devină un semn de &icirc;ntrebare!&rdquo;
Mihai Stoica prezintă un scenariu negru pentru FCSB: ”Începe să devină un semn de întrebare!”
Patru jucători s-au &icirc;ntors &icirc;n lotul Tottenham, chiar &icirc;naintea derby-ului cu Arsenal! Veste excelentă pentru echipa lui Radu Drăgușin
Patru jucători s-au întors în lotul Tottenham, chiar înaintea derby-ului cu Arsenal! Veste excelentă pentru echipa lui Radu Drăgușin
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test &icirc;nainte de CM de handbal feminin
România - Austria, la Trofeul Carpați. LIVE pe Pro Arena și VOYO (17:30). Ultimul test înainte de CM de handbal feminin
Iubita jucătorului de la Steaua Roșie &icirc;ntoarce toate privirile! Este Miss Lituania
Iubita jucătorului de la Steaua Roșie întoarce toate privirile! Este Miss Lituania
Coincidența care anunță o luptă aprigă la titlu &icirc;n Ligue 1! &Icirc;n ce situație se află primele trei clasate
Coincidența care anunță o luptă aprigă la titlu în Ligue 1! În ce situație se află primele trei clasate
CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Derby feroviar &icirc;n Superliga
CFR Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Derby feroviar în Superliga
Oțelul - Farul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! &bdquo;Marinarii&rdquo; au ocazia de a urca &icirc;n clasament
Oțelul - Farul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! „Marinarii” au ocazia de a urca în clasament
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia

Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Gigi Becali, dobor&acirc;t, distrus: ce a putut să zică după FCSB &ndash; Petrolul

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat &icirc;n picioare de Becali: &bdquo;Distruge tot jocul!&ldquo;

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“

Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg

Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg



Recomandarile redactiei
Pleacă de la FCSB și Gigi Becali dă lovitura?! Fotbalistul cu clauză de 15.000.000 de euro se poate transfera
Pleacă de la FCSB și Gigi Becali dă lovitura?! Fotbalistul cu clauză de 15.000.000 de euro se poate transfera
Iubita jucătorului de la Steaua Roșie &icirc;ntoarce toate privirile! Este Miss Lituania
Iubita jucătorului de la Steaua Roșie întoarce toate privirile! Este Miss Lituania
Ioan Varga a făcut un anunț important &icirc;n ziua meciului cu Rapid: &rdquo;Au crezut dușmanii că murim?&rdquo;
Ioan Varga a făcut un anunț important în ziua meciului cu Rapid: ”Au crezut dușmanii că murim?”
Theo Grecu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Secretele unui sport care ia amploare
Theo Grecu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Secretele unui sport care ia amploare
Coincidența care anunță o luptă aprigă la titlu &icirc;n Ligue 1! &Icirc;n ce situație se află primele trei clasate
Coincidența care anunță o luptă aprigă la titlu în Ligue 1! În ce situație se află primele trei clasate
Alte subiecte de interes
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: &rdquo;Asta a fost problema!&rdquo;
Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
CITESTE SI
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;

stirileprotv Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

stirileprotv Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se &icirc;ncălzește &icirc;n Rom&acirc;nia. Prognoza meteo p&acirc;nă pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!