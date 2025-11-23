Chiar în ziua în care ardelenii au parte de un meci de foc împotriva celor de la Rapid, ardelenii au primit o veste uriașă.

Ioan Varga: ”Am plătit tot ce era de plătit!”

Ioan Varga, patronul clubului din Gruia, a anunțat că toate datoriile urgente au fost plătite și momentan situația este sub control.

Finanțatorul ardelenilor a dezvăluit că era vorba de o sumă uriașă: 1,34 milioane de euro.

”Am plătit tot ce era de plătit pentru monitorizare ca să scăpăm de depunctare. Era vorba de o sumă de 1,34 milioane de euro. A fost o chestiune de timp pentru a mă încadra cu plățile.

A fost o perioadă mai grea în ultimul timp, dar asta nu a însemna că murim. Păi, ce, au crezut dușmanii că murim?”, a transmis Ioan Varga, conform Fanatik.

Ioan Becali: "Când vorbim de 17-18 milioane pentru Louis Munteanu înseamnă că o luăm razna, măi, copii!"

Impresarul Ioan Becali consideră exagerată suma cerută de CFR Cluj pentru Louis Munteanu și face o comparație cu Gigi Becali, care și el avea așteptări foarte mari în urmă cu câțiva ani de la vânzarea lui Florinel Coman.

"Când vorbim de 17-18 milioane înseamnă că o luăm razna, măi, copii! Înseamnă că vorbim ca Mitică Dragomir. Ce, vărul meu (n.r - Gigi Becali) nu a crezut în toți cei pe care i-a luat de la Constanța? Tănase, Coman, Radaslavescu, toți. L-am avut în birou pe Coman cu o echipă din MLS, 11 milioane! Mi-a zis: 'Du-te, mă de aici, vreau 25!'. Uite, s-a dat cu 4-5, joacă, nu joacă și așa mai departe.

Dacă Munteanu pleacă pe 6 milioane, e o sumă foarte bună pentru el, dar acești copii au oferte de 6-7-8 milioane și nu sunt lăsați să plece. Orice jucător care are ofertă bună pentru el și echilibrată pentru club, pleacă oricând", a spus Ioan Becali, prezent la lansarea de la București a filmului "Bölöni – legenda care ne leagă"

