Iuliu Mureșan, săgeți către fosta conducere a lui CFR Cluj: „Louis Munteanu e în scădere foarte mare”

Clujenii a preferat ca atacantul de 23 de ani să nu joace în startul sezonului pentru a nu exista riscul de accidentare și implicit să rateze un transfer important. În cele din urmă jucătorul nu a mai plecat de la CFR Cluj și este departe de forma din stagiunea 2024/2025.

Iuliu Mureșan consideră că Louis Munteanu este departe de forma din sezonul trecut din Superliga, în care a ieșit golgheter, din cauza situației cu transferul său din vară.

CFR Cluj l-a numit pe Daniel Pancu antrenor și ca fostul rapidist să scoată echipa din impas. Pancu a debutat excelent pe banca ardelenilor după victoria 1-0 cu Unirea Slobozia.

Partida CFR Cluj - Rapid, din runda cu numărul 17 din Superliga , va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro .

„Au fost mai multe lucruri care nu s-au făcut bine, eu le-am observat, dar am constatat când am ajuns la club că ce bănuiam mi s-a confirmat, s-au făcut niște alegeri greșite, s-au vândut jucători, se vând jucătorii cei mai buni, asta e sursa de venit, suntem nevoiți să vindem jucători buni să ne asigurăm venit și să existăm.

E un moment dificil, dar am trecut peste un moment greu, peste acea monitorizare, am trecut peste ea, nu am fost depunctați, e foarte bine. Louis Munteanu este pe aceeași linie cu echipa, în scădere foarte mare, a fost foarte greșit gestionat de toată lumea și de către club, îmi asum ce spun, el trebuia să joace, nu ai voie să nu-l pui să joace 2-3 etape ca să nu se accidenteze, nu ai voie.

Dar și el este în revenire, talentul lui este indiscutabil, are o ușurință în execuție, demarcare, totul este ca mijlocașii să-i dea pase utile, ne-a lipsit situația din clasament, dacă avea numai jumate din golurile date sezonul trecut eram altundeva în clasament.

Nu trebuie neapărat să întărim FCSB, este interes pentru Louis Munteanu, sunt convins că o să mai dea goluri, este în creștere, ca toată echipa, sper să se vadă asta în timpul partidelor.

S-au făcut greșeli cu Louis Munteanu, cu Micai, a apărat în Serie B, face față la noi foarte bine, a greșit un meci, două și a fost aspru sancționat. Eu încerc să îl recâștig, dar el a luat-o pe drumul lui, îmi pare rău, ne puteam folosi de Micai foarte bine.”, a spus Iuliu Mureșan la digisport.

Atacantul lui CFR Cluj de 23 de ani a jucat 16 partide în acest sezon și a reușit doar două goluri și trei pase decisive.

Louis Munteanu este cotat la 5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

