Alexandru Hațieganu
România - Austria, de la 17:30, la Trofeul Carpați, LIVE pe Pro Arena și VOYO.

La Bistrița au loc azi ultimele partide de la Trofeul Carpați la handbal feminin, competiție pregătitoare pentru Campionatul Mondial de handbal feminin.

În prima partidă a zile, Cehia întâlnește Portugalia, de la 15:00, iar de la 17:30, tot pe Pro Arena și VOYO selecționata României, condusă de Ovidiu Mihăilă, înfruntă reprezentativa Austriei.

România - Austria, LIVE pe Pro Arena și VOYO, de la 17:30

Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea meci de la Trofeul Carpaţi. Principalele marcatoare ale României au fost Grozav 7 goluri, Ostase 6, Roşu 4, Kerekeş 4, iar din echipa Cehiei s-a remarcat Smetkova 8.

În primul meci al zilei, Portugalia – Austria, scor 33-19 (18-12).

Prima zi a turneului de la Bistriţa a adus tot o victorie pentru tricolore, 40-28, cu Portugalia, în timp ce Austria şi Cehia au remizat, scor 29-29. Duminică vor avea loc ultimele meciuri, între Cehia – Portugalia şi România – Austria.

Meciurile de la Trofeul Carpaţi reprezintă ultimele teste înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, între 26 noiembrie – 14 decembrie.

România va juca în Grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

