La Bistrița au loc azi ultimele partide de la Trofeul Carpați la handbal feminin, competiție pregătitoare pentru Campionatul Mondial de handbal feminin. În prima partidă a zile, Cehia întâlnește Portugalia, de la 15:00, iar de la 17:30, tot pe Pro Arena și VOYO selecționata României, condusă de Ovidiu Mihăilă, înfruntă reprezentativa Austriei.



România - Austria, LIVE pe Pro Arena și VOYO, de la 17:30



Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea meci de la Trofeul Carpaţi. Principalele marcatoare ale României au fost Grozav 7 goluri, Ostase 6, Roşu 4, Kerekeş 4, iar din echipa Cehiei s-a remarcat Smetkova 8.



În primul meci al zilei, Portugalia – Austria, scor 33-19 (18-12). Prima zi a turneului de la Bistriţa a adus tot o victorie pentru tricolore, 40-28, cu Portugalia, în timp ce Austria şi Cehia au remizat, scor 29-29. Duminică vor avea loc ultimele meciuri, între Cehia – Portugalia şi România – Austria. Meciurile de la Trofeul Carpaţi reprezintă ultimele teste înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, între 26 noiembrie – 14 decembrie. România va juca în Grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

