Meciul este programat de la ora 16:00, LIVE pe VOYO. Cele mai interesante faze pot fi revăzute pe site-ul Sport.ro.

Auxerre – Lyon, 16:00, LIVE pe VOYO

Lyon vine după ”thriller-ul” cu PSG, pierdut de echipa lui Paulo Fonseca cu scorul de 2-3. Lyon ocupă locul șapte în clasament cu 20 de puncte strânse în 12 meciuri, în timp ce Auxerre are patru eșecuri la rând, ultimul fiind cu Angers, scor 0-2.

Cele două formații s-au înfruntat ultima oară în luna aprilie, când Olympique Lyon s-a impus cu scorul de 3-1.

Tot în această seară se mai joacă în Ligue 1: