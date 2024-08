Arne Slot, primele impresii după debutul pe banca lui Liverpool! Ce l-a nemulțumit la meciul cu Ipswich: ”Asta a fost problema!”

Cu antrenorul olandez pe banca tehnică, Liverpool a câștigat primul meci din noul sezon din Premier League, 2-0 cu Ipswich.

Arne Slot: ”Nu i-am văzut să se bată pentru minge!”

După o primă repriză încheiată la egalitate, ”Cormoranii” s-au dezlănțuit și au marcat de două ori. Mohamed Salah a contribuit decisiv la golul lui Diogo Jota din minutul 60, iar, cinci minute mai târziu, egipteanul și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

La finalul mecului, Arne Slot a oferit primele impresii după debutul oficial pe banca lui Liverpool. Deși a fost încântat să urmărească de la marginea terenului a doua repriză a înfruntării, tehnicianul a fost dezamăgit de felul în care s-a prezentat echipa în prima parte a jocului, unde elevii săi au pierdut foarte multe dueluri.

”Primul contact cu fotbalul din Premier League a fost așa cum mă așteptam în prima repriză, pentru că au venit peste noi, foarte agresivi. A doua repriză a fost o plăcere să o urmărești.

Primul lucru pe care l-am spus la pauză a fost că nu ar fi nevoie să vorbim despre tactică dacă nu am pierde atâtea dueluri. Cred că era nevoie să câștigăm duelurile aeriene. Asta ne-a ajutat și ne-a făcut să avem controlul. Cred că Ipswich nu a reușit să țină pasul cu ritmul din a doua repriză.

În prima repriză nu i-am văzut să se bată pentru minge, am greșit aproape toate pasele lungi. În a doua parte, au fost pregătiți, au călcat accelerația și s-a văzut că putem juca un fotbal bun.

Nu cred că problema noastră din prima repriză a fost mijlocul terenului, problema a fost că am pierdut prea multe dueluri. S-au spus multe despre transferurile noastre, dar am văzut trei sau patru jucători care au intrat de pe bancă și care au fost foarte buni”, a spus Arne Slot.

