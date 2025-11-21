Cristi Pintea se întoarce în platou alături de redactorul Sport.ro Daniel Anghel, iar invitații speciali ai primei părți sunt Costel Pantilimon și Florin Gardoș. Emisiunea începe la ora 13:30 și se desfășoară până la ora 14:30, chiar înaintea primelor meciuri din Anglia.

„Play on Sport” revine sâmbătă cu o ediție specială!

Analiza continuă după-amiază, de la ora 16:30, când în studio vor reveni Cristi Pintea, Costel Pantilimon, Robert Niță și Cătălin Oprișan. Ei vor prefața super-duelul serii și vor comenta principalele subiecte ale etapei.

Sâmbătă, 22 noiembrie, începem cu Burnley - Chelsea la ora 14:30. Etapa continuă la ora 17:00, când se joacă meciurile Bournemouth - West Ham, Brighton - Brentford, Fulham - Sunderland, Liverpool - Nottingham și Wolves - Crystal Palace. Ziua se încheie cu superduelul dintre Newcastle și Manchester City, programat la ora 19:30.

Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO, iar „Play on Sport” te ține conectat pe tot parcursul zilei.

