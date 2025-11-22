Liverpool - Nottingham, LIVE pe VOYO, de la 17:00! „Cormoranii” se pot revanșa după înfrângerea din runda trecută

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool - Nottingham se vede LIVE pe VOYO, de la ora 17:00.

Partida Liverpool - Nottingham, din runda a 12-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe platforma VOYO.

Liverpool - Nottingham, LIVE pe VOYO, de la 17:00

Liverpool vine după înfrângerea din etapa trecută, 0-3 cu Manchester City, și se află pe locul opt în Premier League.

De cealaltă parte, Nottigham Forest se situează pe poziția a 19-a în campionat și are nouă puncte în 11 partide jucate. Echipa lui Sean Dyche a înregistrat un succes în runda trecută, 3-1 cu Leeds.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în stagiunea trecută de Premier League și s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Marc Guehi ar putea ajunge la FC Barcelona

Fundașul Marc Guehi a fost foarte aproape de a semna cu Liverpool în vara acestui an. "Cormoranii" au pus pe masă o ofertă de 40 de milioane de euro, dar actele nu au fost procesate la timp. Astfel că transferul nu s-a putut realiza înainte de închiderea perioadei de mercato.

Astfel, fundașul a rămas la Crystal Palace, dar interesul lui Liverpool nu a dispărut. Echipa lui Arne Slot intenționează să revină cu o propunere în ianuarie.

Totuși, potrivit Football Espana, FC Barcelona este pregătită să intervină și să se lupte pentru semnătura jucătorului. Catalanii caută un fundaș central de calitate, iar profilul lui Guehi ar fi pe placul lui Hansi Flick.

În schimb, Real Madrid a decis să se retragă din cursă. „Galacticii” sunt orientați acum către alte două variante: Dayot Upamecano (Bayern Munchen) și Ibrahima Konate (Liverpool).

  • 50 milioane de euro este cota de piață a fundașului născut în Coasta de Fildeș
  • 1,82 m este înălțimea sa
  • 173 meciuri, nouă goluri și șapte assist-uri a înregistrat la Palace
