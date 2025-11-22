Liverpool - Nottingham, LIVE pe VOYO, de la 17:00! „Cormoranii” se pot revanșa după înfrângerea din runda trecută

Partida Liverpool - Nottingham, din runda a 12-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe platforma VOYO .

Liverpool - Nottingham, LIVE pe VOYO, de la 17:00

Liverpool vine după înfrângerea din etapa trecută, 0-3 cu Manchester City, și se află pe locul opt în Premier League.

De cealaltă parte, Nottigham Forest se situează pe poziția a 19-a în campionat și are nouă puncte în 11 partide jucate. Echipa lui Sean Dyche a înregistrat un succes în runda trecută, 3-1 cu Leeds.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în stagiunea trecută de Premier League și s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

