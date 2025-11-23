Tottenham a avut probleme mari săptămânile trecute, dar este pe cale să rezolve o parte dintre ele. Este vorba de accidentările pe care le-a consemnat în primele etape din acest sezon de Premier League.

În urmă cu o lună, nu mai puțin de 11 fotbaliști erau indisponibili! În afară de Radu Drăgușin, accidentat de multe luni, acum revenit pe terenul de antrenament, Tottenham nu putea miza nici pe Cuti Romero, Dominic Solanke, Destiny Udogie, Dejan Kulusevski, James Maddison, Yves Bissouma, Ben Davies, Kota Takai, Wilson Odobert și Randal Kolo Muani.

Se rezolvă problemele cu accidentările la Tottenham, chiar înaintea partidei cu Arsenal

Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea din accidentare. El a fost indisponibil, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate într-un meci al lui Tottenham din Europa League, din ianuarie.

Fundașul central a fost operat și a muncit enorm pentru a putea reveni pe teren cât de repede. După aproape zece luni de pauză, Drăgușin este aproape să primească primele minute într-un meci oficial din Premier League. Este de așteptat ca el să bifeze prima apariție în finalul acestui an.

La ora actuală, lucrurile s-au mai reglat pentru Tottenham, care va miza, în partida cu Arsenal, pe Pape Sarr și Lucas Bergvall, iar Mohammed Kudus și Gray s-au antrenat normal în această săptămână.

Sigur însă, Tottenham nu va conta pe Bissouma, Davies, Kulusevski, Maddison, Solanke și Takai.

Radu Drăgușin va juca până la finalul acestui an pentru Tottenham

Vineri, la conferința de presă premergătoare derby-ului Arsenal - Tottenham (duminică, 18:30, LIVE pe VOYO), managerul Thomas Frank a anunțat că Radu Drăgușin este foarte aproape de a fi inclus în lotul lui Spurs. Danezul nu a specificat însă dacă acest lucru se va întâmpla chiar din această săptămână.

Înaintea partidei de duminică, din etapa a 12-a din Premier League, Arsenal este pe locul 1, cu 26 de puncte, iar Tottenham este pe locul 8, cu 18 puncte. În cazul unui succes, formația lui Radu Drăgușin va urca pe locul 4, la o lungime de locul 3, Manchester City, și la două de locul 2, Chelsea.

