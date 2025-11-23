Alexandru Stoian a deschis scorul în minutul 11, însă ploieștenii au restabilit egalitatea în minutul 47 prin Sălceanu.

Mihai Stoica: ”Play-off-ul începe să devină un semn de întrebare!”

Mihai Stoica s-a arătat dezamăgit de prestația lui FCSB din meciul cu Petrolul și a recunoscut că se aștepta chiar ca roș-albaștrii să piardă. Oficialul campioanei României spune că Ștefan Târnovanu este responsabil pentru golul încasat din partea ploieștenilor.

”Mă așteptam să pierdem la ce ni se întâmplă în ultima vreme. Să ai atâtea ocazii, chiar în condițiile în care s-au schimbat o grămadă de poziții ale jucătorilor în timpul meciului și la un moment dat cred că se instalase și haosul, dar ocazii tot am avut, n-am încetat să avem.

Să iei un asemenea gol, pentru că Petrolul a avut o ocazie în prima, când Târnovanu a aparat într-un 1-1, atât. Și în a doua să spui că Jyry acolo, când a dat, a dat de la de 20 și ceva de metri la poartă. Dar noi am avut ocazii multe. Însă golul nici nu știu să mă gândesc așa în urmă când am luat un gol atât de ciudat și de enervant.

Târnovanu a greșit. Pentru că devierea există, dar el nu a intuit efectul. Ok, cred că ar fi avut timp să se poziționeze, să intervină cu amândouă mâinile. Ok, a greșit Stoian. A fost și un noroc chiar că mingea l-a lovit pe Ngezana, dar trebuia să o scoată. E greșeală. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

De altfel, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a recunoscut că își face griji în legătură cu prezența roș-albaștrilor în play-off. Chiar dacă spune că o eventuală ratare a play-off-ului nu înseamnă neapărat ratarea cupelor europene, având în vedere că FCSB este angrenată în Cupa României, Mihai Stoica spune că roș-albaștrii nu ar trebui să se bazeze pe acest scenariu având în vedere că surprizele sunt obisnuite în această competiție.

”Trec etapele, iar noi, în loc să ne apropiem, stăm pe loc sau chiar ne îndepărtăm de play-off și începe să devină un semn de întrebare, se îngroașă, ajungem sau nu ajungem play-off. Ok există o plasă de siguranță, dar plasa de siguranță poate să fie Cupa României, dar are ochiurile mari plasa de siguranță, pentru că prin ochiurile alea poți să cazi”, a mai spus Mihai Stoica.

