Unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB ar putea fi transferat.

FCSB traversează o perioadă slabă, iar acest lucru se reflectă în rezultatele campioanei României, care a remizat recent pe teren propriu cu Petrolul.

Însă, roș-albaștrii au în continuare jucători care sunt urmăriți de echipele din afară.

Daniel Bîrligea ar putea pleca de la FCSB! Urmează negocierile cu Gigi Becali

Daniel Bîrligea este unul dintre cei mai valoroși jucători ai lui FCSB și este următorul „produs de export” al lui Gigi Becali, iar mai multe echipe l-au monitorizat de-a lungul timpului.

Atacantul roș-albaștrilor este urmărit de formații din Arabia Saudită, iar Al Khaleej caută un jucător pe profilul fotbalistului de 25 de ani și ar fi dispuși să facă o ofertă pentru a-l aduce în această iarnă, conform GSP.ro.

Cu toate că Bîrilgea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro este greu de crezut că formația care se află pe locul șase în campionatul din Arabia Saudită va plăti această sumă în schimbul său.

Atacantul de la FCSB a reușit să înscrie șapte goluri și să ofere cinci pase decisive în 22 de meciuri jucate în tricoul formației bucureștene.

5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

