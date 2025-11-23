Theo Grecu, originar din Sibiu, va lua startul și în acest sezon la cea mai importantă competiție de Novaski. Povestea lui Theo, un pasionat de sporturi de iarnă dar și de golf... în emisiunea de mai sus!

În ultimii trei ani, Theo Grecu a reprezentat România la Cupa Mondială de Novaski, un nou sport de iarnă plin de adrenalină și suspans, unde în ultimii doi ani s-a clasat pe locul 1, respectiv locul al treilea.

Ce este Novaski, sportul practicat de Theo Grecu

Novaski a luat naștere în Germania anilor ’30 şi a fost uitat până la începutul anilor ’90, când a început să câştige popularitate în Statele Unite. Însă adevărata evoluţie a venit în anii 2014 – 2015 când a fost reinventată patina de zăpadă. De atunci, acest sport a început să aibă tot mai mulţi adepţi în Europa şi în Asia.



Novaski este un sport de iarnă inovator ce combină elemente din patinajul pe gheață și schi, oferind confort, siguranță și fiind foarte ușor de învățat.

În România, novaski-ul a câștigat notorietate prin sportivi precum Theodor Grecu, care promovează acest sport la nivel național și internațional prin participarea la competițiile din circuitul Novaski Cross World. Acest sport a devenit popular în ultimii ani datorită spectaculozității probelor de freestyle și intensității din probele de novaski cross care atrage tot mai multi practicanţi de la an la an.

