„Nu sunt vaccinat!” Argumentele legale susținute de Novak Djokovic pentru a rămâne în Australia

Novak Djokovic a sosit în Australia de 4 zile, dar convorbirile sale cu poliția de frontieră au rămas confidențiale până astăzi, zi în care a avut loc procesul său în instanță.

Judecătorul Anthony Kelly a decis că Novak Djokovic are o viză validă pentru a putea rămâne pe teritoriul Australiei, iar hotărârea implică suportarea costurilor de judecată de către statul australian.

Ce a spus Novak Djokovic la sosirea în Australia

„Care este motivul vizitei în Australia?”

„Sunt un jucător profesionist de tenis, iar motivul principal al venirii mele îl reprezintă participarea în Openul Australian din Melbourne, Victoria.

„Mulțumesc. Acum o întrebare despre vaccinare, sunteți accinat?”

„Nu sunt vaccinat.”

„Pentru COVID-19? Nevaccinat?”

„Nu sunt vaccinat.”

„Mulțumesc. Ați avut vreodată COVID?”

„Da.”

„Când?”

”Am avut COVID de două ori, o dată în iunie 2020 și a doua oară, recent, am fost testat pozitiv cu PCR în 16 decembrie 2021.

După cum am mai spus-o, ce pot să spun e că sunt surprins că nu există suficiente informații privitoare la motivele pentru care mi s-a acordat scutire de vaccinare din partea statului Victoria. Comisia sanitară independentă a confirmat că am întrunit criteriile pentru a intra în Australia, criterii care au fost impuse, dar nu incluse pe hârtia pe care mi-ați citit-o, care spun că un test pozitiv PCR de COVID în ultimele 6 luni, urmat de un test PCR negativ și dovada unui număr suficient de anticorpi permit accesul. Asta s-a întâmplat în acest proces.

Am adus dovezi medicale. În 16 decembrie, am ieșit pozitiv la testul PCR, iar în data de 22, am ieșit negativ. Am trimis analizele de sânge pentru anticorpi și mi s-a comunicat că am suficienți anticorpi, prin urmare mi s-a permis să intru în Australia și am primit documentele care îmi susțin scutirea medicală și declarația de tranzit din partea guvernului federal al Australiei,” a adăugat liderul ATP, prezentându-și cazul în fața autorităților australiene.

Novak Djokovic va rămâne pe teritoriul Australiei și va putea participa în ediția 2022 a Openului Australian doar dacă Ministrul Imigrării, Alex Hawke nu va interveni. În cazul în care Hawke va invalida viza sârbului, acesta va fi deportat în Serbia.