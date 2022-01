Cazul Novak Djokovic face valuri în politica australiană: „Incompetență!” Reacțiile politicienilor de la antipozi 

Cazul Novak Djokovic a iscat numeroase opinii și reacții puternice în Australia, mai multe voci politice făcându-și ideile auzite, imediat după încheierea procesului.

Judecătorul Anthony Kelly a decis reinstituirea vizei lui Novak Djokovic, care are acum dreptul de a se mișca liber pe teritoriul Australiei. Singurul care poate să mai întoarcă decizia este Minsitrul Imigrării, scenariu în care viza lui Djokovic ar fi anulată din nou, sârbul ar fi deportat și interzis în Australia timp de 3 ani.

Kristina Keneally, din partea laburiștilor l-a pedepsit aspru în declarații pe prim-ministrul Scott Morrison (Partidul Liberal), scriind: „Domnul Morrison nu poate gestiona vaccinarea, testele rapide antigen, iar acum nici măcar granița,” a scris Keneally pe Twitter.

Zali Steggall, independentă a afirmat că Novak Djokovic a profitat de eșecurile guvernului australian și e un jucător egoist, care îi pune pe ceilalți în pericol: „Diseară știrile vor fi despre Djokovic în loc să vorbim despre afaceri și comunități care se chinuie să supraviețuiască, din cauza eșecului guvernamental de a planifica vaccinurile și testările. Voi ține cu Ashleigh Barty, nu cu jucători egoiști care îi pun pe alții în pericol,” a scris Zali Steggall.

Sarah Hanson-Young, senatoare a scris: „Incompetența guvernului Mr. Morrison e incredibilă.”

Fost prim-ministru al Australiei, Kevin Rudd a adăugat: „Morrison doar ce a pierdut în fața lui Novak Djokovic. Incompetență totală. Dacă nu l-ar fi vrut în țară, de ce i-au dat o viză, să zboare până aici? Toată această mascaradă a fost gândită ca o distragere de la realitatea că oamenii nu se pot testa,” a scris Rudd, referindu-se la problemele guvernului australian de a procura și a le trimite cetățenilor teste antigen rapide.

„Îi va anula Morrison viza lui Djokovic? Ar putea să spună: Noi decidem cine vine în țară, nimeni altcineva,” a completat Kevin Rudd.

