Novak Djokovic (5 ATP) a debutat cu victorie în proba individuală a turneului ATP 250 de la Adelaide, desfășurat în prima săptămână a anului. Tenismenul sârb l-a depășit pe francezul Constant Lestienne (65 ATP), scor 6-3, 6-2, într-o oră și șaisprezece minute de joc.

Jucătorul sârb, care a fost deportat în 2022 din Australia, în urma scandalului uriaș provocat de neînțelegerile dintre autoritățile australiene și oficialii Australian Open, a avut parte de o primire călduroasă, la revederea cu fanii tenisului de la antipozi.

