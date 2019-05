WTA ROMA 2019 | Victoria cu Romania le-a apropiat EXTREM de mult! Caroline Garcia si "Kiki" Mladenovic s-au SARUTAT dupa meciul din Italia. FOTO

Caroline Garcia a revenit in echipa de FED Cup a Frantei in 2019 dupa o absenta de trei ani si a reusit sa doboare echipa Romaniei alaturi de Kristina Mladenovic!

Caroline Garcia si Kiki Mladenovic erau prietene bune pana in 2016 si formau un cuplu foarte bun de dublu. Prietenia dintre ele a luat sfarsit in 2016, cand Garcia a anuntat ca se retrage din echipa de FED Cup pentru a se concentra pe cariera ei individuala din WTA. Mladenovic a rabufnit si a criticat-o pe Garcia, iar cele doua nu si-au mai vorbit pana la inceputul anului 2019, cand Garcia a revenit in echipa Frantei. Cele doua au colaborat si au reusit sa invinga Romania in semifinale. Franta intalneste Australia in toamna in finala FED Cup.

"Suntem adulti si vom stii cum sa gestionam situatia. Relatia personala nu va afecta in niciun fel relatia profesionala. Nu trebuie sa fim prietene, ne respectam si vom da totul pentru tara noastra", a spus Caroline Garcia cand si-a anuntat revenirea la echipa Frantei.

"Am fost foarte suparata. Federatia din Franta a ajutat-o la fel de mult ca si pe mine. In Franta, suntem atat de norocoase ca avem un Grand Slam, care ne faciliteaza drumul spre elita tenisului. Asta nu se intampla in tari precum Spania, Romania sau Cehia. Sa-ti reprezinti tara ar trebui sa fie o mandrie. Daca nu, macar sa arati apreciere...

Pot intelege ca nu a mai vrut sa joace cu mine, dar mi se pare inacceptabil pentru mine cum a facut-o. E lipsita de respect, nu credeam ca-mi poate face una ca asta. Nici macar nu a avut curajul sa-mi spuna in fata, mi-a trimis un mesaj...", spunea Kristina Mladenovic despre Caroline Garcia in primavara anului 2017.

Kristina Mladenovic a invins-o pe Caroline Garcia la WTA Roma 2019!

Calificate in finala FED Cup cu echipa Frantei, Caroline Garcia si Kristina Mladenovic au picat impreuna in primul tur al turneului WTA de la Roma. Cu antrenor nou alaturi, Sacsha Bajin - fostul antrenor al lui Naomi Osaka, Mladenovic s-a impus in fata Carolinei Garcia cu 6-1; 6-2. La finalul partidei, cele doua au atras atentia in momentul in care s-au sarutat intens. "Meciul a fost scurt, sarutul dintre ele parca nu se mai termina si a atras ochii curiosilor", a scris Coriere dello Sport.

