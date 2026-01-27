”Stâlp” al apărării în ultimele două sezoane, Ngezana a fost criticat de mai multe ori de Gigi Becali pentru evoluțiile sale din acest sezon. Chiar și așa, sud-africanul nu duce lipsă de oferte și ar fi pe radarul unei formații din Turcia.



Potrivit kickoff.com, sunt șanse bune ca Ngezana să părăsească FCSB-ul în viitorul ”nu prea îndepărtat”, ca urmare a interesul tot mai mare pentru transferul său.



Siyabonga Ngezana este dorit în Turcia



De altfel, chiar fundașul central a lăsat de înțeles că nu ar exclude o posibilă plecare de la FCSB, atunci când a fost chestionat pe această temă înainte de Cupa Africii.



Recent, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a fost întrebat despre situația lui Ngezana și a dezvăluit că l-a avertizat pe Gigi Becali încă din vară că sud-africanul este într-o scădere, comparativ cu ultimele sezoane.



„(n.r . – Aveți vreo explicație pentru prăbușirea lui Ngezana?) Nu că am o explicație. Eu l-am avertizat pe Gigi din vară, din Olanda. Era alt jucător, nu mai era el. Am spus că nu e bine. A venit schimbat.



Chiar am insistat să nu joace la meciul ăsta, dar a jucat. El nu are nicio explicație. În antrenamente nu e foarte schimbat, dar la meciuri are niște probleme”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Ngezana a strâns 30 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile, reușind un gol și o pasă decisivă.



Transferat în vara lui 2023 de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro, fundașul a cucerit patru trofee alături de FCSB: două titluri de campion al României și două Supercupe.

