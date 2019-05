Mihaela Buzarnescu, in turul 2 la Roma! A trecut de Ostapenko! Cine e urmatoarea adversara si cum poate da peste Osaka

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul al doilea la turneul din Italia.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Mihaela Buzarnescu a reusit un joc bun in fata Jelenei Ostapenko. Letona a avut insa probleme medicale si a abandonat partida la scorul de 6-2 5-4 in favoarea romancei.

Miki va avea parte de un duel de foc in turul al doilea la Roma. Aceasta o va intalni in aceasta faza a competitiei pe Julia Goerges. Jucatoarea din Germania a trecut in primul tur de Hsieh din Taipei, scor 6-3 6-4.

Daca trece de Goerges, Buzarnescu o poate intalni in optimi pe liderul mondial, Naomi Osaka.