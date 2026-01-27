LIVE VIDEO Fiorentina - Como, de la 22:00 pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia
LIVE pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Fiorentina și Como joacă în ultimul meci din optimile de finală ale Cupei Italiei.
Partida se dispută pe ”Stadio Artemio Franchi”.
În Serie A, cele două echipe se află în situații diametral opuse: Como a devenit, sub comanda lui Cesc Fabregas, revelația campionatului, cu șanse reale la pozițiile de Champions League, în timp ce Fiorentina este momentan pe loc de retrogradare în Serie B.
Rezultatele din optimile Coppa Italia
Juventus Torino - Udinese 2-0
Atalanta - Genoa 4-0
Napoli - Cagliari 1-1, 9-8 d.l.d.
Inter Milano - Venezia 5-1
Bologna - Parma 2-1
Lazio - AC Milan 1-0
AS Roma - Torino 2-3
Programul meciurilor din sferturile de finală
Inter Milano - Torino (4 februarie)
Atalanta - Juventus Torino (5 februarie)
Bologna - Lazio (11 februarie)
Napoli - Fiorentina/Como (10 februarie)
