Șapte suporteri ai lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, și-au pierdut viața într-un accident de circulație petrecut în România. Microbuzul în care se aflau a intrat frontal într-un tir care circula regulamentar din sens opus și a fost spulberat. În urma impactului, șapte persoane au murit, în timp ce alte trei au ajuns la spital. Totuși, tragedia capătă acum noi proporții.

Tragedia continuă pentru PAOK: Încă un fan a murit! Decizia luată de suporterii greci

Doar câteva ore mai târziu, un alt suporter al lui PAOK și-a pierdut viața. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 54 de ani din Larissa. Bărbatul care se chinuia din cauza unor probleme cardiace a murit după ce a aflat că unul dintre fanii care au murit în accidentul petrecut în România era un prieten apropiat.

Când a aflat vestea tragică, bărbatul care era programat să se opereze în următoarele zile s-a prăbușit și a suferit un stop cardiac.

Conform Gazzetta.gr, în urma tragediei din România, fanii greci au anunțat deja că galeria lui PAOK nu va fi prezentă la meci, în semn de doliu față de suporterii care și-au pierdut viața.

Astfel, după ce UEFA a refuzat să reprogrameze partida, sectorul rezervat fanilor oaspeți va rămâne închis la meciul programat joi. Sursa citată scrie că fanii care au apucat deja să plece spre Franța fac acum cale întoarsă spre Grecia.

