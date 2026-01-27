După Talisson la Rapid, Dan Șucu mai transferă un brazilian: „Contract până în 2030”

După Talisson la Rapid, Dan Șucu mai transferă un brazilian: „Contract până în 2030"
Brazilianul și-a dat acordul și va semna zilele viitoare.

Marți, 27 ianuarie, Rapid l-a prezentat oficial pe Talisson (23 de ani), brazilian care a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu formația giuleșteană.

La scurt timp, o mutare similară a fost confirmată și la Genoa, clubul din Italia controlat de același Dan Șucu.

După Talisson, Dan Șucu mai transferă un brazilian: „Contract până în 2030”

Jurnalistul italian Nicolo Schira, expert în mercato, a anunțat transferul lui Alexander Amorim de Freitas Filho, cunoscut ca Amorim, de la Alverca la Genoa.

Potrivit acestuia, clubul italian va plăti 7 milioane de euro, plus alte două milioane sub formă de bonusuri.

„Done deal! Amorim la Genoa pentru 7 milioane de euro plus bonusuri. Contract până în 2030”, a scris Schira pe rețelele sociale.

Fotbalistul urmează să ajungă la Genova pentru vizita medicală și semnarea actelor oficiale.

Cifrele lui Amorim

Brazilianul a fost format la Fortaleza și a debutat la seniori pentru Athletic Club, formație din a doua ligă braziliană.

La Alverca avea să ajungă în anul 2025 pentru suma de doar 310.000 de euro. În prezent, este cotat la 2,5 milioane de euro.

Pentru Alverca, Amorim a disputat 21 de meciuri și a marcat două goluri. Genoa ocupă locul 13 în Serie A cu 23 de puncte. Următorul meci al „Grifonului” este programat pe 30 ianuarie, contra lui Lazio.

