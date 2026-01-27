După Talisson la Rapid, Dan Șucu mai transferă un brazilian: „Contract până în 2030”

Marți, 27 ianuarie, Rapid l-a prezentat oficial pe Talisson (23 de ani), brazilian care a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu formația giuleșteană.

La scurt timp, o mutare similară a fost confirmată și la Genoa, clubul din Italia controlat de același Dan Șucu.



După Talisson, Dan Șucu mai transferă un brazilian: „Contract până în 2030”



Jurnalistul italian Nicolo Schira, expert în mercato, a anunțat transferul lui Alexander Amorim de Freitas Filho, cunoscut ca Amorim, de la Alverca la Genoa.



Potrivit acestuia, clubul italian va plăti 7 milioane de euro, plus alte două milioane sub formă de bonusuri.



„Done deal! Amorim la Genoa pentru 7 milioane de euro plus bonusuri. Contract până în 2030”, a scris Schira pe rețelele sociale.

