Patronul roș-albaștrilor a transmis deja că Ștefan Târnovanu nu va mai apăra în ultima parte a sezonului regulat, iar locul acestuia va fi luat de Matei Popa, goalkeeper-ul de 18 ani din academie, fiul lui Marius Popa, antrenorul cu portarii al echipei.

Gigi Becali: ”Sunt numai jucători unul și unul care fac diferența!”

Gigi Becali a luat această decizie ca FCSB să poată juca doar cu jucători de câmp seniori. Bineînțeles, patronul de la FCSB va mai avea de așteptat până când va vedea în teren echipa preferată. Deocamdată, Ofri Arad mai are nevoie de pregătire, în timp ce Florin Tănase este încă accidentat.

Becali este convins că în această formulă echipele adverse nu vor mai ajunge la poartă, iar Matei Popa va fi protejat.

”Ca să câștig meciurile, trebuie să joc cu jucători ca să nu ajungă echipa adversă la poartă. Echipa asta a mea, dacă eu am așa: Cisotti stânga, David Miculescu în dreapta, Olaru, Bîrligea, Tănase cu Arad ăsta care a venit acum la mijlocul terenului, adică 4-1-4-1 cum ar veni sau 4-2-3-1 cu Tănase, ăștia sunt numai jucători unul și unul care fac diferența. Ca să joc așa, mie îmi cade unul. Dacă joc așa, nu poate să îmi stea nimeni în față.

A venit și ăsta (n.r. Andre Duarte) și cu Ngezana, încet-încet încep să se coreleze. Radunovic, lui Crețu nu am ce să îi zic, își face datoria. Radunovic și el e fotbalist. Ngezana cu Duarte, de ce să nu îl bag pe Ngezana? Dawa trebuie să se ducă să se verifice. O să joace Ngezana și cu Duarte și cu asta basta. Toți ăștia îl vor proteja (n.r. pe Matei Popa)”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Cum va arăta FCSB după revoluția făcută de Gigi Becali: