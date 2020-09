6-1, 5-1 si patru mingi de meci? Avantaj insuficient ca sa castigi un meci la US Open 2020: pierzatoarea a dat vina pe organizatori pentru esec 

US Open 2020: Kristina Mladenovic a suferit un esec dezarmant in turul al doilea.

Kristina Mladenovic (27 de ani) a suferit una dintre cele mai dureroase infrangeri ale carierei in turul doi al Openului American, editia 2020. Jucatoarea din Franta, numar 44 WTA a pierdut in fata rusoaicei Varvara Gracheva (20 de ani), desi a condus-o 6-1, 5-1 si a avut trei mingi de meci la scorul de 5-3 in setul secund.

Mladenovic castigase 11 din primele 13 game-uri ale meciului, dar a pierdut mai apoi 12 din ultimele 13 ale duelului. In urma revenirii incredibile din setul doi, tenismena din Federatia Rusa a sprintat spre victorie in setul decisiv, pe care si l-a adjudecat la zero.

Kristina Mladenovic, despre bula de la New York: "E un cosmar ceea ce traim aici"



In turul 3, Varvara Gracheva se va duela cu Petra Martic, din Croatia, iar Kristina Mladenovic se va intoarce acasa cu un cec in valoare de 100.000 de dolari americani, cu 63.000 mai putin decat in cazul in care ar fi reusit sa inchida meciul la una din cele trei sanse de meci ratate.

"E un cosmar ceea ce traim aici," a declarat Kristina Mladenovic, incercand sa nu izbucneasca in plans, informeaza The New York Times. "Am o singura dorinta, aceea de a-mi recapata libertatea, iar asta e un lucru pe care nu il avem inca," a adaugat jucatoarea din Hexagon in contextul in care jucatorii au fost cazati in camere de hotel si nu le-a fost permis sa iasa afara de ocaziile strict necesare.

Totul se leaga de faptul ca Mladenovic s-a aflat in zilele anterioare in compania lui Benoit Paire, jucator depistat pozitiv la testul COVID-19. "Daca as fi stiut ca sa joc carti timp de 40 de minute, purtand masca alaturi de un jucator care a fost testat pozitiv, iar apoi negativ ar produce aceste consecinte (n.r. izolare), n-as fi venit la acest turneu," a completat Kristina Mladenovic.

Mladenovic a revenit insa cu un mesaj care ii absolva pe oficialii US Open de vina in ceea ce priveste esecul frantuzoaicei: "E cea mai dureroasa infrangere a carierei. Pot sa dau vina doar pe mine pentru ca nu mi-am fructificat sansele. Bafta, Varvara pentru restul turneului," a transmis in scris Kristina Mladenovic pe Twitter.

Most painful defeat in my career. I can only blame myself for not taking my chances. Good luck to Varvara for the rest of the tournament. — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) September 3, 2020