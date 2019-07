WIMBLEDON 2019: Angelique Kerber, detinatoarea trofeului, eliminata de COSMARUL Simonei Halep. Rezultate turul 2

O noua surpriza la Wimbledon!

Angelique Kerber, castigatoarea de anul trecut, paraseste Wimbledon in turul al doilea dupa ce a pierdut cu Lauren Davis, in trei seturi, 6-2, 2-6, 1-6. Anul trecut, Kerber o invingea pe Serena Williams in finala, acum americanca merge mai departe si spera sa ajunga din nou in finala.

Lauren Davis este un adevarat cosmar pentru Simona Halep. Cele doua s-au batut peste 4 ore anul trecut la Australian Open, insa Simona a iesit castigatoare si a ajuns in finala. Meciul cu Kerber a durat o ora si 57 de minute de joc, timp in care Davis a reusit 45 de lovituri castigatoare, spre deosebire de Kerber, cu doar 13.

Rezultate - turul 2 Wimbledon 2019



Elise Mertens (Belgia/N.21) - Monica Niculescu (România) 7-5, 6-0

Ashleigh Barty (Australia/N.1) - Alison Van Uytvanck (Belgia) 6-1, 6-3

Harriet Dart (Marea Britanie) - Beatriz Haddad Maia (Brazilia) 7-6 (7/4), 3-6, 6-1

Alison Riske (SUA) - Ivana Jorovic (Serbia) 6-2, 6-7 (3/7), 9-7

Belinda Bencic (Elveţia/N.13) - Kaia Kanepi (Estonia) 6-3, 6-1

Serena Williams (SUA/N.11) - Kaja Juvan (Slovenia) 2-6, 6-2, 6-4

Julia Goerges (Germania/N.18) - Varvara Flink (Rusia) 6-1, 6-4

Carla Suarez (Spania/N.30) - Pauline Parmentier (Franţa) 7-6 (7/2), 7-6 (7/4)

Lauren Davis (SUA) - Angelique Kerber (Germania/N.5) 2-6, 6-2, 6-1

Kiki Bertens (Olanda/N.4) - Taylor Townsend (SUA) 3-6, 7-6 (7/5), 6-2

Barbora Strycova (Cehia) - Laura Siegemund (Germania) 6-3, 7-5

Qiang Wang (China/N.15) - Tamara Zidansek (Slovenia) 6-1, 6-2

Sloane Stephens (SUA/N.9) - Yafan Wang (China) 6-0, 6-2

Johanna Konta (Marea Britanie/N.19) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-3, 6-4

Magda Linette (Polonia) - Amanda Anisimova (SUA/N.25) 6-4, 7-5

Petra Kvitova (Cehia/N.6) - Kristina Mladenovic (Franţa) 7-5, 6-2