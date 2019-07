WIMBLEDON 2019: Simona Halep, despre colaborarea cu Ion Tiriac! Ce i-a spus miliardarul dupa victoria cu Buzarnescu

Ion Tiriac e alaturi de Simona Halep la meciurile de la Wimbledon.

Ramasa fara Darren Cahill, Simona Halep se antreneaza cu Daniel Dobre, insa la Wimbledon are parte si de ajutorul lui Ion Tiriac. Fostul manager al lui Boris Becker este prezent la toate antrenamentele si meciurile Simonei Halep si o ajuta cu sfarturi pretioase.



Simona Halep: Tiriac mi-a zis sa lucrez la anumite detalii!

Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Wimbledon dupa ce a trecut de Mihaela Buzarnescu in trei seturi, 6-3; 4-6; 6-2. Tiriac nu a fost multumit pe deplin de jocul Simonei.



"Tiriac mi-a spus ca a fost un meci bun, dar trebuie sa lucrez la anumite detalii. L-am vazut ca a fost in tribuna", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Simona Halep se va duela cu Victoria Azarenka vineri in turul al treilea de la Wimbledon 2019.

E 2-2 la intalnirile dintre Halep si Azarenka. Ultima partida a avut loc chiar la Wimbledon in 2017, cand Simona Halep s-a impus in doua seturi. Azarenka a obtinut cele doua victorii in fata Simonei in 2012, cand era pe primul loc in clasamentul WTA.