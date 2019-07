WIMBLEDON 2019 | Zi plina pentru romance la Londra! Niculescu, Cirstea, Bogdan si Ruse intra in competitie: adversare extrem de dificile

10:22

Zi de foc pentru romance la Wimbledon!



Patru romance intra marti in competitie la Wimbledon 2019! Dupa ce luni s-a stabilit o partida 100% romaneasca in turul al doilea - Simona Halep vs. Mihaela Buzarnescu, a venit ranul Monicai Niculescu, Soranei Cirstea, Anei Bogdan si Gabrielei Ruse sa se lupte pentru un loc in turul al doilea la Grand Slam-ul pe iarba de la Londra.



Monica Niculescu o intalneste pe Andrea Petkovic de la ora 13:00, partida fiind prima a zilei programata pe terenul 16.



Sorana Cirstea da piept cu Amanda Anisimova, americanca in fata careia Simona Halep nu a avut replica in sferturi la Roland Garros. Meciul este al doilea al zilei programat pe terenul 17, dupa partida de pe tabloul masculin dintre James Ward si Nikoloz Basilashvili.



Ana Bogdan are si ea o adversara de top, pe Johanna Konta. Cele doua vor juca in al doilea meci al zilei programat pe terenul 1, imediat dupa confruntarea dintre Ashleigh Barty si Saisai Zheng.



Gabriela Ruse are un meci de foc cu Julia Goerges. Cele doua vor intra pe teren in a treia partida a zilei de pe terenul 17, imediat dupa meciul Soranei Cirstea.