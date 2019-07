Faza incredibila la Wimbledon: Kyrgios il loveste intentionat pe Nadal si nu isi cere scuze! "Ce scuze, lasa ca are destui bani in banca!" VIDEO

Rafa Nadal s-a calificat in turul 3 la Wimbledon, dupa 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 cu Nick Kyrgios.

In toata eleganta de la Wimbledon, un moment incredibil s-a petrecut in setul trei al meciului dintre Rafa Nadal si Nick Kyrgios.

Australianul l-a lovit intentionat cu mingea pe Nadal, venit la fileu, si nu si-a cerut scuze.

VIDEO



Nadal s-a ferit cu ajutorul rachetei, iar apoi l-a fulgerat pe Kyrgios cu privirea.

La conferinta de presa de dupa meci, Kyrgios a explicat de ce nu era cazul sa isi ceara scuze pentru gestul sau inadmisibil pe un teren de tenis.

"Da, am dat intentionat in el. De ce sa imi cer scuze? Nici nu l-am lovit. Am vazut ca i-am lovit racheta, nu? Am castigat punctul, de ce sa imi cer scuze?"

"Adica, hai sa fim seriosi, omul are atatea trofee... Cati bani are in banca? Cred ca poate sa primeasca o minge in piept. Nu o sa-mi cer scuze. Da, am facut-o intentionat, am vrut sa il nimeresc fix in piept.", a spus Kyrgios, spre stupoarea jurnalistilor prezenti la conferinta de presa.

Victoria in fata lui Kyrgios l-a calificat pe Nadal in turul 3 la Wimbledon, unde il va intalni pe francezul Jo-Wilfried Tsonga.