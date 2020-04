Mats Wilander, dezvaluire-soc la jumatate de an de la victoria Simonei Halep: "Acum am inteles de ce ai castigat Wimbledonul"

Anularea editiei din acest an a turneului de la Wimbledon produce o premiera in istoria recenta a tenisului: Simona Halep va fi campioana en-titre timp de doi ani.

Septuplu campion de Grand Slam, Mats Wilander a analizat in detaliu jocul Simonei Halep tocmai sub privirile romancei si i-a laudat agresivitatea aratata in acest an la Australian Open.

Urmarind sub lupa evolutia Simonei din optimea de finala cu Elise Mertens, castigata 6-4, 6-4 de campioana de la Wimbledon, Mats Wilander a declarat urmatoarele: "Primul lucru care m-a impresionat in duelul cu Mertens a fost faptul ca ai returnat primul serviciu al adversarei in proportie de 89%. Dar mai important, in 50% din cazuri ai returnat foarte adanc. E incredibil," a punctat fostul tenismen suedez.

Ulterior, Mats i-a aratat aplicat, urmarind doua puncte selectate din meci, cat de bine a returnat Simona, deschizandu-si unghiurile si pozitionandu-se pentru a ataca: "Imi place cand cauti sa lovesti mingea cu lovitura de dreapta. Stiu ca ai spus ca preferi backhand-ul, ca te simti mai bine, dar lovesti bine si cu dreapta. Acum am inteles de ce ai castigat Wimbledonul," a punctat Wilander.

Recunoscuta ca o jucatoare tenace cu profil eminamente defensiv, Simona Halep a fost laudata de Mats Wilander pentru riscurile ofensive asumate: "Imi place cand esti agresiva pe teren," a spus Wilander, tenismen cu 7 titluri de mare slem in palmares, dintre care 3 obtinute la Australian Open, 3 la Roland Garros si unul la US Open. Cele mai bune performante reusite de Mats Wilander la Wimbledon raman sferturile de finala bifate in editiile 1987, 1988 si 1989.